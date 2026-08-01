Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının üzerinden 500 gün geçti.

19 Mart 2025'te gözaltına alınan, 23 Mart 2025'te ise tutuklanan üç belediye başkanı için YENİ Parti tarafından dayanışma yürüyüşü düzenlendi.

YÜRÜYÜŞ BEYLİKDÜZÜ'NDE BAŞLADI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Beylikdüzü Belediyesi önünde başlayan dayanışma yürüyüşüne çok sayıda vatandaş da destek verdi.

Tutuklu belediye başkanları için gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, dayanışma mesajları verdi. Beylikdüzü'nde düzenlenen etkinliğe yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN MEKTUP

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde bir araya gelen yurttaşlara mektup gönderdi.

İmamoğlu'nun mektubu Özgür Çelik tarafından okunuyor.

İmamoğlu'nun cezaevinde kaleme aldığı mektupta yer alan ifadeler şöyle:

"Milli iradeyi gasp etmeyi amaçlayan bir darbeyle zindana atılmamızın üzerinden tam 500 gün geçti. Bilin ki ilk gün nasılsak bugün de öyleyiz; haklıyız, kararlıyız, cesaretliyiz ve umutluyuz. Kibir ve kötülük yenilecek, zafere bizler ulaşacağız."

Özgür Özel, YENİ Parti Genel Başkanı olarak İstanbul'da düzenlediği ilk kitlesel etkinlikte şunları söyledi:

"Bugün 19 Mart Darbesi'nin 500. günü. 500 gündür üç değerli arkadaşımız tutuklu. Bu tutuklamanın dördüncü gününde kurulan sandıklarda millet, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlemişti.

Bugün Ekrem Başkan'ın siyasete başladığı, ilçe başkanlığı yaptığı, belediye başkanlığı yaptığı ve

sonra da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu; mazbatası iptal edildiği gün kürsüye çıkıp

kolları sıvadığı Beylikdüzü'ndeyiz. Buradan hem kendisini selamlıyoruz. Ancak bu büyük kalabalık

ne partimize ne benim şahsıma ne Ekrem Başkan'a... Bu büyük kalabalık, Türkiye'nin yarınlarını

kurtarma umuduna milletin gelip damgasını vurmasıdır.

Çok anlamlı bir günde burada birlikteyiz. Sevgili Dilek Kaya İmamoğlu'yla birlikte, İstanbul'un

defalarca seçilmiş, yerine kayyum atanmış il başkanı, bu kez yeni partinin kurucu il başkanı olarak

burada. Yine çok sayıda arkadaşımız bugün burada. Gençlik Kolları Genel Başkanı, İstanbul Gençlik

Kolları Başkanı... Örneğin Disiplin Kurulu Başkanımız Taşkın Özer'in memleketi burası. Bütün

darbeler bizi yıldıramadı ve yeni partimizi kurduk."