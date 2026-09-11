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Kaynak: AA

Küresel enerji piyasalarında jeopolitik gerilimin tırmanması, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını yeniden zirve seviyelere taşıdı. Basra Körfezi'nden sağlanan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzındaki aksamalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer riskleri, fiyatların haftalık bazda yüzde 13,2 oranında sıçramasına yol açtı.

TTF’DE MEGAVATSAAT FİYATI 81,48 AVROYA FIRLADI

Avrupa gaz piyasasında gösterge kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratlar, geçen haftayı 71,95 avrodan kapatmasının ardından yükselişini hızlandırdı. Fiyatlar, 81,48 avro seviyesine tırmanarak Aralık 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyelere yakın seyrini sürdürdü.

Dünya genelindeki LNG akışının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gerilim, deniz taşımacılığını doğrudan tehdit ediyor. Bölgede petrol tankerlerinin geçişi sınırlı da olsa devam ederken, LNG trafiğindeki aksamaların çok daha belirgin hale geldiği bildiriliyor.

GAZ DEPOLARINDA "KIŞ" ALARMI

Arz tarafında yaşanan bu kriz, Avrupa'nın gaz depolarındaki düşük doluluk oranlarıyla birleşince endişeleri artırdı. Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, AB ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 67,6 seviyesinde kaldı. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 79,9 olarak kayıtlara geçmişti.

ASYA İLE KIYASIYA LNG REKABETİ YOLDA

Avrupa Komisyonu mevcut şartlarda acil bir arz güvenliği riski bulunmadığını açıklasa da Körfez'deki kesintilerin uzaması halinde küresel piyasaların sıkılaşacağı tahmin ediliyor. Asyalı alıcıların LNG kargolarına daha yüksek fiyat ödemeye hazır olması, Avrupa’nın kış aylarında alternatif tedarik için Asya ile fiyat savaşlarına girmesine neden olabilir. Analistler, yaklaşan soğuk hava dalgasıyla birlikte Avrupa gaz fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının daha da artabileceğini öngörüyor.