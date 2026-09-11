Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi ve yarın geçerli olacak fiyat tarifeleri netleşti. Piyasadaki toplam işlem hacmi, düne göre yüzde 29,6’lık bir gerilemeyle 1 milyar 955 milyon 780 bin 177 lira seviyesine indi.

ZİRVE SAAT 19.00’DA GÖRÜLECEK

Gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı, tüketimin yoğunlaştığı saat 19.00'da 4 bin 500 lira olarak belirlendi. En düşük fiyat ise gün ortasında, saat 12.00'de 800 lira seviyesine kadar geriledi.

Fiyat hareketliliğiyle birlikte gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 882 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 962 lira 20 kuruş olarak hesaplandı.

Öte yandan, bugün için geçerli olan spot piyasa rakamlarında bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 157 lira 24 kuruş, en düşük fiyatı ise 1.500 lira olarak kayıtlara geçmişti.