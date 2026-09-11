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Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin (EPİAŞ) açıkladığı son veriler, spot doğal gaz piyasasındaki güncel rakamları ve ticaret hacmini ortaya koydu. Piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 290 lira seviyesinde şekillendi.

İŞLEM HACMİ 4,5 MİLYON LİRAYI AŞTI

Açıklanan resmi verilere göre, spot doğal gaz piyasasında günlük işlem hacmi 4 milyon 519 bin 762 lira olarak kayıtlara geçti. Bir önceki gün 4 milyon 616 bin 430 lira seviyesinde gerçekleşen işlem hacminde sınırlı bir gerileme izlenirken, piyasadaki toplam gaz ticaret miktarı 267 bin metreküp oldu.

DENGELEME GAZI FİYATLARI VE ARZ-TALEP DENGESİ

Piyasa katılımcıları için kritik önem taşıyan dengeleme gazı fiyatlarında da rakamlar netleşti. Dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 154 lira 50 kuruş olarak tespit edilirken, satış fiyatı ise 16 bin 425 lira 50 kuruş olarak uygulandı.

Türkiye’nin günlük doğal gaz akış dengesine bakıldığında ise sisteme dün 110 milyon 39 bin 154 metreküp gaz girişi sağlandı. Piyasaya çekilen ve arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 110 milyon 61 bin 494 metreküp olarak gerçekleşti.