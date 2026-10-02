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Kaynak: AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,8'e yükseldi.

Enflasyon eylülde aylık bazda ise yüzde 0,6 oldu.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 2,5 olarak belirlendi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi’nde eylülde enflasyonun yüzde 3,7 olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentileri aşması dikkati çekti.

Avro Bölgesi'nde eylülde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 18,8 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,2 ile hizmetler, yüzde 1,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri takip etti.

AB uyumlu verilere göre, eylülde yıllık enflasyon Almanya'da yüzde 3,3, Fransa'da yüzde 3,4, İtalya'da yüzde 4,1 ve İspanya'da yüzde 5 oldu.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'nde orta vadede yüzde 2 enflasyona ulaşmayı hedefliyor.