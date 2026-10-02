Son dönemde sahte sigortalılık incelemelerini ve denetmen raporlarını sıkılaştıran SGK, geçmişe dönük emeklilik iptalleriyle binlerce kişiyi büyük bir borç yüküyle karşı karşıya bırakıyor.
SGK 17 yıllık emekliliği iptal etti: Maaşını geri istedi
SGK Uzmanı Dilek Ete, 2009 yılında emekli olan 72 yaşındaki bir vatandaşın 17 yıllık emekli maaşının iptal edildiğini ve ödenen tüm paranın geri istendiğini açıklayarak mağdurlara kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, kendisinden profesyonel danışmanlık talep eden 72 yaşındaki dul bir kadının yaşadığı trajik olayı kamuoyuyla paylaşarak uyarılarda bulundu.
Yakın zamanda eşini kaybeden kadın vatandaşın 2009 yılında 5600 gün hizmet süresiyle emekli olduğunu aktaran Ete, SGK denetmenlerinin yaptığı inceleme sonucunda fiilen çalışmadığı iddiasıyla geçmiş prim günlerinin silindiğini belirtti.
Kurumun, 2009 yılından 2026 yılına kadar ödenen tüm emekli maaşlarını ve sağlık harcamalarını vatandaştan faiziyle geri talep ettiğini ifade eden Ete, bu tür mağduriyetlerin her geçen gün arttığını vurguladı.
Gelen mektup veya tebligatlar karşısında vatandaşların panikle hareket etmemesi gerektiğine dikkat çeken Ete, sürecin doğru yönetilmesi halinde borç miktarının ciddi oranda düşürülebileceğini söyledi.
Yaşlı kadının olayındaki hukuki detaya dikkat çeken uzman isim, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bu hanımefendi 58 yaş ve 3600 gün şartını yaklaşık 7 yıl önce zaten tamamlamıştı.''
''O günler silinse dahi 2009'dan bu yana olan tüm maaş ödemelerinin geri istenmesi hukuken doğru değildir. ''
''Kişi 58 yaşına ulaştığı tarihten itibaren yeniden emekli sayılacağı için kurum sadece belirli bir dönemin ödemesini talep edebilir ve maaşı yeniden bağlanabilir."
SGK'dan tebligat alan veya ifadeye çağrılan vatandaşları uyaran Ete, denetmen karşısına çıkmadan önce mutlaka bir uzmandan görüş alınması gerektiğini belirtti.
Ete, "Hemen gidip bilinçsizce ifade vermeyin. Harekete geçmeden önce kaç gününüzün silineceğini, ne kadar borç doğacağını ve haklarınızın nasıl korunacağını değerlendirmek hayati önem taşıyor" dedi.