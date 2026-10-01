Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul’da 2026 Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ne göre perakende fiyatlardaki aylık artış yüzde 2,11 olarak paylaşıldı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ise yüzde 33,55 olarak belirtildi.

EĞİTİM HARCAMALARINDA BÜYÜK ARTIŞ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, 2026 Eylül ayında İstanbul'daki tüketici fiyatları endeksinde en çarpıcı yükseliş, okulların açılmasının da etkisiyle eğitim kaleminde yaşandı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması fiyatlamalarda doğrudan yukarı yönlü bir baskı yaratırken, ulaştırma ve hizmet sektörlerindeki dönemsel piyasa dinamikleri de endeksin şekillenmesinde rol oynadı.

Eylül 2026 İtibarıyla Harcama Gruplarındaki Fiyat Değişimleri:

Eğitim: %22,59 (Aylık bazda en yüksek artış)

Ulaştırma: %4,60

Çeşitli Mal ve Hizmetler: %2,96

Lokanta ve Oteller: %2,42

Haberleşme: %2,24

Ev Eşyası: %1,93

Eğlence ve Kültür: %1,73

Konut: %1,69

Giyim ve Ayakkabı: %0,91

Gıda ve Alkolsüz İçecekler: %0,14

Eylül ayında Sağlık ile Alkollü İçecekler ve Tütün harcama gruplarında ise fiyatlar bir önceki ayla birebir aynı seviyede kalarak değişim göstermedi.

Eylül ayı enflasyon tablosunun temel sürükleyicisi eğitim sektöründeki zorunlu ve dönemsel harcamalar oldu. Bunun yanı sıra, ulaştırma ve konaklama gibi hizmet gruplarındaki dalgalanmalar piyasa koşullarına paralel bir seyir izlerken, gıda harcamalarındaki oldukça sınırlı kalan artışta mevsimsel etkiler belirleyici oldu.