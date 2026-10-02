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Kaynak: AA

Yemen’de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. Ülkenin güneybatısındaki stratejik Taiz kentinin farklı cephelerinde yoğun çatışmalar yaşanırken, hükümet güçlerinin Husi mevzilerine yönelik hava operasyonları da sürüyor. Reuters, Yemen hükümetine bağlı güçlerin 2 Ekim’de Taiz’de Husi unsurlarını, araçlarını ve askeri teçhizatını hedef alan 20 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

TAİZ’DE ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Yemen ordusundan yapılan açıklamalara göre çatışmalar Taiz’in kuzeyi başta olmak üzere birçok cepheye yayıldı. Bir gün önce de hükümet güçleri, Taiz’in çeşitli bölgelerinde Husi saldırılarını püskürttüğünü ve çatışmaların saatlerce sürdüğünü açıklamıştı. Husiler ise söz konusu kayıp iddialarına ilişkin açıklama yapmadı.

Çatışmalar sırasında Yemen hükümetine bağlı üst düzey bir komutanın da hayatını kaybettiği bildirildi. Hükümet kaynaklarının açıklamasına göre Acil Durum Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Salim Abdullah el-Havlani, Kedha cephesindeki çatışmalarda öldü.

ADEN SEMALARINDA HUSİ İHA’LARI DÜŞÜRÜLDÜ

Çatışmalar yalnızca Taiz’le sınırlı kalmadı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, Husiler tarafından Aden’e gönderildiği belirtilen İHA’ların hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı

Nezili, İHA’ların sivil bölgelerdeki hedeflere ulaşamadan etkisiz hale getirildiğini belirtti.

ÇATIŞMALAR YENİDEN TIRMANDI

Yemen’de Husilerin 2014’te başkent Sana ve ülkenin bazı bölgelerinde kontrol sağlamasının ardından başlayan savaş yıllardır devam ediyor. 2022’de Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda sağlanan ateşkes sonrasında çatışmalar önemli ölçüde azalmıştı.

Ancak 2026’nın ikinci yarısında çatışmalar yeniden yoğunlaştı. Özellikle Taiz ve çevresindeki son gelişmeler, bölgedeki en ciddi askeri tırmanışlardan biri olarak değerlendiriliyor. Taiz’in konumu, ülkenin kuzeyi ve güneyi ile Kızıldeniz kıyıları arasındaki bağlantılar açısından stratejik önem taşıyor.