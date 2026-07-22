Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, iri cüsseleri ve çıkardıkları belirgin seslerle mahalle sakinlerinin dikkatini çeken devasa etçil çekirgeler ortaya çıktı.

Bilimsel adı Saga ephippigera olan ve kamuoyunda "etçil çekirge" ismiyle tanınan bu canlılar, genelde tarım arazileri, ormanlık alanlar ve çayırlarda yaşam alanı buluyor. Buna karşın son zamanlarda Polatlı'nın köylerinde ve yerleşim yerlerine yakın noktalarında sıkça fark edilmeye başlandı.

Gümüşyaka Mahallesi'nde ortaya çıkan dev cüsseli çekirge, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Alışılmışın dışındaki büyüklüğüyle görenlerde şaşkınlık yaratan bu tür, kısa sürede sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

İNSANLARA ZARARI YOK, BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ DESTEKLİYOR

Uzman isimler, Saga ephippigera türünün insanlara karşı herhangi bir saldırgan tutum sergilemediğinin altını çiziyor. Ekosistem için oldukça faydalı olan bu tür tarıma zarar veren böcekleri tüketiyor, küçük canlıları avlayarak popülasyonu dengeliyor, bölgedeki zengin biyolojik çeşitliliğin önemli bir göstergesi sayılıyor.

Yetkililer, bölge halkına çağrıda bulunarak doğal yaşamın sürdürülebilirliği ve ekolojik dengenin korunması adına bu canlılara kesinlikle zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı.