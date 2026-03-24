Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir hakkında "iftira ve hakaret" davası açmıştı. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi iki davanın birleştirilmesine karar vermişti.

KARAR ÖZEL KÜRSÜDEYKEN GELDİ

Mahkeme, birleştirilen dosya kapsamında hem CHP Genel Başkanı Özel hem de Grup Başkanvekili Emir hakkında toplam 150 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kayıtlara göre ödemenin tamamı CHP Genel Merkezi tarafından yapıldı.

Bakan Gürlek kendisine ödenen tazminat tutarı olan 150 bin lirayı AFAD'a bağışladı. Dava, Özel'in 17 Haziran 2025'teki CHP grup toplantısında ve Murat Emir'in aynı yıl haziran ayında düzenlediği basın toplantısında Akın Gürlek'e yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle açılmıştı.

Karar, Özgür Özel CHP Grup Toplantısı'nda konuşurken geldi.