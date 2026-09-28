İstanbul genelinde anlık trafik yoğunluğu haftanın ilk gününde kuvvetli sağanak yağışla beraber yüzde 72 seviyesine ulaşarak ana arterlerde ulaşımı durma noktasına getirdi. Güncel trafik haritasına göre, şehrin her iki yakasında da otoyollar ve köprü bağlantı güzergahları koyu kırmızıya bürünmüş durumda.
İstanbul'da hayat durdu: Sağanak trafiği felç etti
Haftanın ilk gününde İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, megakentte trafiği durma noktasına getirdi. Yoğunluğun yüzde 72'ye ulaştığı kentte; E-5 karayolu, TEM otoyolu ve köprü bağlantı güzergahları başta olmak üzere her iki yakadaki ana arterler kilitlendi.Gülsüm Hülya Sundu
D-100 (E-5) Karayolu: Beylikdüzü'nden başlayarak Avcılar, Küçükçekmece, Şirinevler ve Merter'e kadar uzanan hat boyunca trafik akışı oldukça yavaş ilerliyor. TEM Otoyolu ve Bağlantıları: Bağcılar ve Esenler sınırları içinde yer alan Mahmutbey gişeleri mevkisinde ciddi bir tıkanıklık gözlemleniyor.
Şişli ve Beşiktaş ilçeleri üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne (Boğaziçi Köprüsü) bağlanan yollarda trafik yoğunluğu zirve yapmış durumda. D-100 Karayolu: Kadıköy'den başlayıp Göztepe, Bostancı, Maltepe ve Kartal istikametine doğru uzanan güzergahta uzun araç kuyruklarını işaret eden kırmızı hatlar dikkat çekiyor.
Üsküdar ve Ataşehir bölgelerinde, her iki köprüye katılım noktalarında yoğun bir trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Ümraniye bölgesindeki TEM bağlantı yollarında da trafiğin ağır ilerlediği haritadaki kırmızı çizgilerle net bir şekilde görülüyor.