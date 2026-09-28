İstanbul'da hayat durdu: Sağanak trafiği felç etti

Üsküdar ve Ataşehir bölgelerinde, her iki köprüye katılım noktalarında yoğun bir trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Ümraniye bölgesindeki TEM bağlantı yollarında da trafiğin ağır ilerlediği haritadaki kırmızı çizgilerle net bir şekilde görülüyor.