21'inci yüzyılın en iyi 10 dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı

5- Fleabag (2016–2019)

Londra'da yaşayan genç bir kadının ilişkilerini, ailesiyle yaşadığı sorunları ve yaşadığı kayıpları anlatan dizi, kara mizah ile dramı bir araya getirir. Başkarakterin doğrudan izleyiciye seslenmesi, yapımın en belirgin anlatım özelliklerinden biridir.