Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat 21'inci yüzyılın en iyi 10 dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı

21'inci yüzyılın en iyi 10 dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı

The New York Times (NYT), 500'ü aşkın televizyon sektörü çalışanının katıldığı anket sonucunda 21'inci yüzyılın en iyi 100 dizisini belirledi. İşte listenin ilk 10 sırasında bulunan yapımlar...

Kaynak: Haber Merkezi
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21'inci yüzyılın en iyi 10 dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı - Resim: 1

10- Atlanta (2016–2022)

Earn, rap müzik kariyerinde yükselmeye çalışan kuzeni Alfred'in menajerliğini üstlenir. Atlanta'nın müzik dünyasında geçen dizi; kariyer, aile ilişkileri, ırk ve sınıf konularını mizah ve gerçeküstü anlatımla işler.

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21'inci yüzyılın en iyi 10 dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı - Resim: 2

9- Curb Your Enthusiasm (2000–2024)

Larry David'in kendisinin kurgusal bir versiyonunu canlandırdığı dizi, günlük yaşamda karşılaşılan sosyal kuralların ve yanlış anlaşılmaların neden olduğu çatışmaları ele alır. Komedi, çoğunlukla küçük anlaşmazlıkların giderek büyümesi üzerine kuruludur.

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21'inci yüzyılın en iyi 10 dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı - Resim: 3

8- 30 Rock (2006–2013)

Bir televizyon skeç programının başyazarı Liz Lemon, çalışma arkadaşları ve kanal yöneticisi Jack Donaghy ile birlikte canlı yayın dünyasının sorunlarıyla mücadele eder. Dizi, televizyon sektörünün perde arkasını mizahi bir dille anlatır.

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21'inci yüzyılın en iyi 10 dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı - Resim: 4

7- Veep (2012–2019)

ABD Başkan Yardımcısı Selina Meyer'in siyasi kariyerini ve ekibinin karşılaştığı krizleri anlatan komedi dizisi, Washington'daki güç mücadeleleri ile siyasi iletişimi hicveder.

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21'inci yüzyılın en iyi 10 dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı - Resim: 5

6- Game of Thrones (2011–2019)

George R. R. Martin'in romanlarından uyarlanan dizi, Westeros'taki soylu ailelerin Demir Taht uğrundaki mücadelesini konu alır. Siyasi ittifaklar ve savaşlarla ilerleyen hikâyede doğaüstü bir tehdit de giderek güçlenir.

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21'inci yüzyılın en iyi 10 dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı - Resim: 6

5- Fleabag (2016–2019)

Londra'da yaşayan genç bir kadının ilişkilerini, ailesiyle yaşadığı sorunları ve yaşadığı kayıpları anlatan dizi, kara mizah ile dramı bir araya getirir. Başkarakterin doğrudan izleyiciye seslenmesi, yapımın en belirgin anlatım özelliklerinden biridir.

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21'inci yüzyılın en iyi 10 dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı - Resim: 7

4- Succession (2018–2023)

Büyük bir medya şirketinin sahibi Logan Roy'un çocukları, aile imparatorluğunun yönetimini devralabilmek için mücadele eder. Dizi, aile içindeki çatışmaları şirket yönetimi, servet ve iktidar ilişkileriyle birlikte ele alır.

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21'inci yüzyılın en iyi 10 dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı - Resim: 8

3- Mad Men (2007–2015)

1960'ların New York'unda geçen dizi, reklamcı Don Draper ile çalışma arkadaşlarının hayatını konu edinir. Reklam sektöründeki rekabet üzerinden dönemin toplumsal değişimini, çalışma hayatını ve kişisel ilişkileri anlatır.

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21'inci yüzyılın en iyi 10 dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı - Resim: 9

2- The Wire (2002–2008)

Baltimore'da geçen dizi, uyuşturucu ticareti ve polis soruşturmalarını merkeze alırken kentin siyaset, eğitim ve medya kurumlarını da ele alır. Hikâye, suçun bireylerin ötesindeki toplumsal ve kurumsal boyutlarını işler.

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21'inci yüzyılın en iyi 10 dizisi belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı - Resim: 10

1- Breaking Bad (2008–2013)

Kimya öğretmeni Walter White, kanser teşhisi konulmasının ardından ailesine para bırakmak amacıyla eski öğrencisi Jesse Pinkman ile uyuşturucu üretmeye başlar. Ancak aldığı bu karar, onu giderek büyüyen bir suç dünyasının içine sürükler.

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