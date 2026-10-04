Kars'ta kışın ayak sesleri: Sıcaklık eksi 7 dereceye düştü

Kars’ta iki gündür etkili olan yağışlı hava, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Kış mevsiminin habercisi olarak değerlendirilen bu ani sıcaklık düşüşü, kentte günlük yaşamı doğrudan etkiledi. İşte Kars'ta soğuk havanın etkileri: