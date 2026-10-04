Kars’ta iki gündür etkili olan yağışlı hava, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Kış mevsiminin habercisi olarak değerlendirilen bu ani sıcaklık düşüşü, kentte günlük yaşamı doğrudan etkiledi. İşte Kars'ta soğuk havanın etkileri:
Kars'ta kışın ayak sesleri: Sıcaklık eksi 7 dereceye düştü
Kars'ta yağışlı havanın ardından sıcaklık eksi 7 dereceye kadar geriledi. Güne buz tutan araç camlarını temizleyerek başlayan vatandaşlar kışın gelişini hissetti.Kaynak: İHA
Yağışlı hava yerini dondurucu soğuğa bıraktı
Kent genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, yağışların ardından kendini iyice hissettirdi. Gece saatlerinde sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte bölge halkı güne dondurucu bir havayla uyandı.
Sıcaklık sıfırın altında 7 dereceyi gördü
Kars'ta gece saatlerinde termometreler eksi 7 dereceye kadar geriledi. Özellikle sabah erken saatlerde işe ve okula gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, kış mevsiminin yüzünü erken gösterdiğine şahit oldu.
Araç camları tamamen buz tuttu
Gece boyunca açıkta park halinde olan araçlar soğuk havanın etkisiyle kalın bir buz tabakasıyla kaplandı. Sürücüler, yola çıkabilmek için güne araçlarının camlarındaki buzları kazıyarak başlamak zorunda kaldı.