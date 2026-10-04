Yeniçağ Gazetesi
04 Ekim 2026 Pazar
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ekim)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ekim)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar 4 Ekim 2026 Pazar gününde güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Piyasaların tatil olduğu hafta sonunda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altındaki son satış rakamları belli oldu. İşte güncel altın fiyatları...

Hava Demir Hava Demir
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ekim) - Resim: 1

İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki küresel gelişmeler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık olarak izlenmeye devam ediyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ekim) - Resim: 2

Hafta sonunun girmesiyle birlikte günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın kaç TL?", "Çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar oldu?" soruları arama motorlarında üst sıralara yükseldi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ekim) - Resim: 3

Piyasalarda 4 Ekim 2026 Pazar günü itibarıyla oluşan güncel satış fiyatları netleşti.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ekim) - Resim: 4

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram Altın: 6.542,72 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ekim) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek Altın: 10.782,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ekim) - Resim: 6

YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Yarım Altın: 21.558,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ekim) - Resim: 7

TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Tam Altın: 42.915,60 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ekim) - Resim: 8

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet Altını: 42.991,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ekim) - Resim: 9

GREMSE ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Gremse Altın: 107.618,12 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ekim) - Resim: 10

ONS ALTIN KAÇ TL OLDU?

Ons Altın: 4.141,73 Dolar

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ekim) - Resim: 11

UYARI

Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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