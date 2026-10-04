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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Ekim)
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar 4 Ekim 2026 Pazar gününde güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Piyasaların tatil olduğu hafta sonunda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altındaki son satış rakamları belli oldu. İşte güncel altın fiyatları...Hava Demir
Hafta sonunun girmesiyle birlikte günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın kaç TL?", "Çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar oldu?" soruları arama motorlarında üst sıralara yükseldi.
Piyasalarda 4 Ekim 2026 Pazar günü itibarıyla oluşan güncel satış fiyatları netleşti.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram Altın: 6.542,72 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek Altın: 10.782,00 TL
YARIM ALTIN KAÇ TL OLDU?
Yarım Altın: 21.558,00 TL
TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Tam Altın: 42.915,60 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet Altını: 42.991,00 TL
GREMSE ALTIN BUGÜN KAÇ TL?
Gremse Altın: 107.618,12 TL
ONS ALTIN KAÇ TL OLDU?
Ons Altın: 4.141,73 Dolar
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Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.