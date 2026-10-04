Meclis'te yeni dönem başlıyor: Gündemde dikkat çeken 3 başlık var

Afet ve acil durumlar ile olağanüstü dönemlerde, afet yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi ve müdahale süreçlerinin hızlandırılması amacıyla Türk Kızılay ve sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu işletme, iştirak veya şirketler tarafından üretilen bazı hizmet ve ürünlerin stratejik nitelikte alım kapsamında değerlendirilmesi öngörülüyor