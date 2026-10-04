TBMM’de 28’inci Dönem 5’inci Yasama Yılı yoğun gündemle başlıyor.
Meclis'te yeni dönem başlıyor: Gündemde dikkat çeken 3 başlık var
TBMM’de yeni yasama yılı yoğun gündemle başlıyor. Genel Kurul’da Türk Kızılay Kanunu Teklifi görüşülecek, muhalefetin fon kriziyle ilgili araştırma önergelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Komisyonlarda ise Booking ve dijital konaklama platformlarına ilişkin düzenleme ele alınacak.Kaynak: ANKA
Genel Kurul’da Türk Kızılay Kanunu Teklifi görüşülürken, muhalefet partilerinin “fon krizi” ile ilgili araştırma önergelerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.
Plan ve Bütçe Komisyonu da yeni yasama yılının ilk günlerinde önemli bir konuğu ağırlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında komisyon üyelerine sunum yapacak.
Geçen yasama yılında TBMM’ye sunulan ancak görüşülemeyen 9 maddelik Türk Kızılay Kanunu Teklifi, Genel Kurul gündeminde yer alıyor.
Teklifte Türk Kızılayın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler bulunuyor. Düzenlemeye göre Türk Kızılayın uluslararası sözleşmeler doğrultusunda verilmiş münhasır hak ve yükümlülüklerini amaç edinen başka bir tüzel kişilik kurulamayacak.
Teklifte ayrıca Türk Kızılay, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Kızılay Cemiyeti, Kızılay Derneği, Kızılay Cemiyeti ve Kızılay adlarının kullanılabilmesine ilişkin hükümler yer alıyor.
Afet ve acil durumlar ile olağanüstü dönemlerde, afet yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi ve müdahale süreçlerinin hızlandırılması amacıyla Türk Kızılay ve sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu işletme, iştirak veya şirketler tarafından üretilen bazı hizmet ve ürünlerin stratejik nitelikte alım kapsamında değerlendirilmesi öngörülüyor
AİLE BAKANLIĞI VERİLERİ KIZILAY İLE PAYLAŞILACAK
Teklife göre ihtiyaç sahibi kişilere yapılacak yardımlarda mükerrerliğin önüne geçilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki sosyal yardımlara ilişkin veriler, yapılacak protokolle Türk Kızılay ile paylaşılabilecek
Veri erişimleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, yalnızca görevin gerektirdiği ölçüde ve yetkilendirilen kişilerce gerçekleştirilecek.
BOOKİNG İÇİN YENİ DÜZENLEME
Meclis komisyonlarının gündemindeki başlıklardan biri de dijital konaklama platformlarına ilişkin düzenleme olacak.
Airbnb, TravelGo ve Booking gibi dijital platformlar üzerinden yapılan konaklama uygulamalarına yönelik kanun teklifinin Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşülmesi planlanıyor.
Teklife göre dijital konaklama hizmeti sağlayan platformlara Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alma zorunluluğu getirilecek.
TBMM’de salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak. AK Parti grubunun toplantısının çarşamba günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödemesi de teklif kapsamında yer alıyor.
FATİH KARAHAN SUNUM YAPACAK
Plan ve Bütçe Komisyonu, 6 Ekim’de toplanacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereğince bankanın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında komisyon üyelerini bilgilendirecek.