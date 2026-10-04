Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meclis'te yeni dönem başlıyor: Gündemde dikkat çeken 3 başlık var

Meclis'te yeni dönem başlıyor: Gündemde dikkat çeken 3 başlık var

TBMM’de yeni yasama yılı yoğun gündemle başlıyor. Genel Kurul’da Türk Kızılay Kanunu Teklifi görüşülecek, muhalefetin fon kriziyle ilgili araştırma önergelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Komisyonlarda ise Booking ve dijital konaklama platformlarına ilişkin düzenleme ele alınacak.

Kaynak: ANKA
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Meclis'te yeni dönem başlıyor: Gündemde dikkat çeken 3 başlık var - Resim: 1

TBMM’de 28’inci Dönem 5’inci Yasama Yılı yoğun gündemle başlıyor.

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Meclis'te yeni dönem başlıyor: Gündemde dikkat çeken 3 başlık var - Resim: 2

Genel Kurul’da Türk Kızılay Kanunu Teklifi görüşülürken, muhalefet partilerinin “fon krizi” ile ilgili araştırma önergelerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

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Meclis'te yeni dönem başlıyor: Gündemde dikkat çeken 3 başlık var - Resim: 3

Plan ve Bütçe Komisyonu da yeni yasama yılının ilk günlerinde önemli bir konuğu ağırlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında komisyon üyelerine sunum yapacak.

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Geçen yasama yılında TBMM’ye sunulan ancak görüşülemeyen 9 maddelik Türk Kızılay Kanunu Teklifi, Genel Kurul gündeminde yer alıyor.

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Meclis'te yeni dönem başlıyor: Gündemde dikkat çeken 3 başlık var - Resim: 5

Teklifte Türk Kızılayın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler bulunuyor. Düzenlemeye göre Türk Kızılayın uluslararası sözleşmeler doğrultusunda verilmiş münhasır hak ve yükümlülüklerini amaç edinen başka bir tüzel kişilik kurulamayacak.

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Meclis'te yeni dönem başlıyor: Gündemde dikkat çeken 3 başlık var - Resim: 6

Teklifte ayrıca Türk Kızılay, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Kızılay Cemiyeti, Kızılay Derneği, Kızılay Cemiyeti ve Kızılay adlarının kullanılabilmesine ilişkin hükümler yer alıyor.

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Meclis'te yeni dönem başlıyor: Gündemde dikkat çeken 3 başlık var - Resim: 7

Afet ve acil durumlar ile olağanüstü dönemlerde, afet yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi ve müdahale süreçlerinin hızlandırılması amacıyla Türk Kızılay ve sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu işletme, iştirak veya şirketler tarafından üretilen bazı hizmet ve ürünlerin stratejik nitelikte alım kapsamında değerlendirilmesi öngörülüyor

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AİLE BAKANLIĞI VERİLERİ KIZILAY İLE PAYLAŞILACAK

Teklife göre ihtiyaç sahibi kişilere yapılacak yardımlarda mükerrerliğin önüne geçilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki sosyal yardımlara ilişkin veriler, yapılacak protokolle Türk Kızılay ile paylaşılabilecek

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Meclis'te yeni dönem başlıyor: Gündemde dikkat çeken 3 başlık var - Resim: 9

Veri erişimleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, yalnızca görevin gerektirdiği ölçüde ve yetkilendirilen kişilerce gerçekleştirilecek.

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Meclis'te yeni dönem başlıyor: Gündemde dikkat çeken 3 başlık var - Resim: 10

BOOKİNG İÇİN YENİ DÜZENLEME

Meclis komisyonlarının gündemindeki başlıklardan biri de dijital konaklama platformlarına ilişkin düzenleme olacak.

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Meclis'te yeni dönem başlıyor: Gündemde dikkat çeken 3 başlık var - Resim: 11

Airbnb, TravelGo ve Booking gibi dijital platformlar üzerinden yapılan konaklama uygulamalarına yönelik kanun teklifinin Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşülmesi planlanıyor.

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Meclis'te yeni dönem başlıyor: Gündemde dikkat çeken 3 başlık var - Resim: 12

Teklife göre dijital konaklama hizmeti sağlayan platformlara Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alma zorunluluğu getirilecek.

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Meclis'te yeni dönem başlıyor: Gündemde dikkat çeken 3 başlık var - Resim: 13

TBMM’de salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak. AK Parti grubunun toplantısının çarşamba günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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Meclis'te yeni dönem başlıyor: Gündemde dikkat çeken 3 başlık var - Resim: 14

Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödemesi de teklif kapsamında yer alıyor.

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Meclis'te yeni dönem başlıyor: Gündemde dikkat çeken 3 başlık var - Resim: 15

FATİH KARAHAN SUNUM YAPACAK

Plan ve Bütçe Komisyonu, 6 Ekim’de toplanacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereğince bankanın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında komisyon üyelerini bilgilendirecek.

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