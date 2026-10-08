Kendisini üst düzey yargı mensuplarıyla ilişkili göstererek dava taraflarından menfaat temin etmeye çalıştığı tespit edilen Sadık Kükrer tutuklandı.

Adliye simsarı tutuklandı: ‘Tanıdığım var’ demişti - Resim : 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kükrer'in vatandaşları ikna etmek için üzerinde "T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi" yazılı kartvizitler bastırdığı ve bu sahte unvanı kullandığı ortaya çıktı.

Adliye simsarı tutuklandı: ‘Tanıdığım var’ demişti - Resim : 2

Yüksek yargıda bağlantıları olduğu izlenimi yaratarak adliyedeki dosya yakınlarıyla pazarlık masasına oturduğu belirlenen şüpheli, emniyet ve savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.