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Kaynak: DHA

Kendisini üst düzey yargı mensuplarıyla ilişkili göstererek dava taraflarından menfaat temin etmeye çalıştığı tespit edilen Sadık Kükrer tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kükrer'in vatandaşları ikna etmek için üzerinde "T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi" yazılı kartvizitler bastırdığı ve bu sahte unvanı kullandığı ortaya çıktı.

Yüksek yargıda bağlantıları olduğu izlenimi yaratarak adliyedeki dosya yakınlarıyla pazarlık masasına oturduğu belirlenen şüpheli, emniyet ve savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.