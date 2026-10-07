Haftanın dizisi: 28-4 Ekim haftasında TRT 1’in rekortmen dizisi ‘Taşacak Bu Deniz’, yeni sezona zirvede başladı. Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 listesi ve TİAK verilerine göre, 10.38 reytingle ikinci sezona start veren dizi, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı dizi, yine sezonun en çok konuşulacak işlerinden birisi olacağının sinyallerini verdi.

Falcı Müzeyyen’in karanlığa çözüm arayışı

Haftanın filmi: Mert Uzunmehmet’in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmenliğini yaptığı, oyuncu kadrosunda Asena Keskinci, Hicran Çalı, Oğuzhan Mengübeti gibi isimlerin olduğu ‘Üç Harfliler: Mühür’, 108 bin 830 tarafından izlendi.

25 Eylül’de vizyona giren TME Films ve Muhteşem Film imzalı yapım, Falcı Müzeyyen’in, sırlarla dolu bir konakta yaşayan Fatma ve ailesinin çekildikleri karanlığa çözüm bulmaya çalışmasını anlatıyor.

‘Şahsen Ben’le kuralları yeniden yazıyor

Haftanın şarkısı: Güçlü sesi, yenilikçi tarzı ve başarılarla dolu kariyeriyle Türk Müzik Tarihi’nin ikonu Ajda Pekkan, yeni şarkısı ‘Şahsen Ben’i Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Tamer Gürsoy’a ait şarkının düzenlemesi Volga Tamöz imzası taşıyor. ‘Şahsen Ben’; güçlü sözleri, modern altyapısı ve Süperstar’ın kendine özgü benzersiz yorumuyla müzikseverlerin yeni gözdesi olacağa benziyor. Kariyerinin her döneminde müziğe yön veren, değişimin ve yeniliğin öncüsü Süperstar, ‘Şahsen Ben’ ile bir kez daha kendi kurallarını yazıyor.

Hafızanın izinde gülümseten hikâyeler

Haftanın kitabı: Hikâyelerini sahnede anlatmaya alışkın olan yazar İbrahim Türker, bu kez mikrofonu bırakıp okurla sayfalar üzerinden buluşuyor. İbrahim Türker’in gerçek yaşamından yola çıkan öykülerini bir araya getirdiği ‘Hepsi Gerçek’ kitabı, Destek Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Çocukluk anılarından mahalle hayatına, yazlık kasabalardan aile içindeki unutulmaz anlara uzanan kitap; geçmişe mizah, sıcaklık ve yer yer hüzünle bakıyor. Yazar, yaşandığı anda çok büyük görünen ancak yıllar geçtikçe küçülen olayların insanın içinde bıraktığı izleri anlatırken hafızanın gerçeği nasıl yeniden biçimlendirdiğini de hikâyelerinin merkezine taşıyor.

Kitapta ‘Kayıp Ambulans’, ‘Vahşi Batı’da Bir Gün’, ‘Çakal ve Kadriye’, ‘Küçük Hoca’, ‘Sevenleri Ayırmayın’ gibi öykülerin yer alıyor.