Yönetmenliğini Eyüp Boz’un üstlendiği, senaryosunu Eyüp Boz ile Melik Saraçoğlu’nun kaleme aldığı Unik Film Yapım imzalı ‘Dondurmam Gaymak: Gapital’ filminin galası, Paribu Cineverse Kanyon Sinemaları’nda gerçekleştirildi. 20 yıl aradan sonra yepyeni hikâyesiyle beyaz perdeye dönen film, 16 Ekim Cuma günü CJ ENM dağıtımıyla sinemaseverlerle buluşacak.

‘Dondurmam Gaymak: Gapital’; Amerika’da finans kariyerini sürdürürken Ali Usta’nın vefat haberiyle çocukluğunun geçtiği Ula’ya dönen Kamil’in, borç batağına saplanan ‘Nasip Dondurmaları’nı ayağa kaldırma mücadelesini anlatıyor. Çekimleri Muğla’da gerçekleştirilen film, arkadaşlarıyla el ele veren Kamil’in Ali Usta’nın mirasını ve kasabanın ruhunu dev markalara karşı koruma çabasını, Ege’nin kendine has mizahıyla beyaz perdeye taşıyor.

Başrollerini Cengiz Bozkurt, Atakan Çelik, Okan Çabalar, Zehra Yılmaz ve Mehtap Bayri’nin paylaştığı filmde Abdullah Burak Kaya, Gülnihal Demir ve Yasin Çam da kadroda yer alıyor.

‘Çok Tatlı Bi Hikâye’ yeni sezonu açtı

YSM Yapım imzalı ‘Çok Tatlı Bi Hikâye’, yeni sezonun ilk oyunuyla Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluştu.

Alper Kul’u izlemek için bir araya gelen davetliler, kahkaha ve duygunun iç içe geçtiği bir akşam yaşadı. Alper Kul’un yazdığı, yönettiği ve tek kişilik performansıyla hayat verdiği oyun, duygularını ifade etmekte zorlanan İsmail’in hikâyesini sahneye taşıdı. Kadın-erkek ilişkilerini mizahi bir dille ele alan ‘Çok Tatlı Bi Hikâye’, sözü ve müziği Alper Kul’a ait şarkılarla seyirciyi kimi zaman güldürdü kimi zaman hüzünlendirdi.

Sezon boyunca seyirciyle buluşmaya devam edecek oyun, 16 Ekim’de İzmir Konak Sahnesi’nde, 21 Ekim’de İstanbul Gazanfer Özcan Sahnesi’nde, 8 Kasım’da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, 27 Kasım’da İstanbul Hop Sahne’de ve 15 Aralık’ta ise İstanbul DasDas Sahne’de izleyicisiyle buluşacak.

‘Aydınlıkevler’ 150. kez sahnelendi

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’, 5. sezonunda 150. kez seyirciyle buluştu.

İlk gösteriminden bu yana seyircinin yoğun ilgisiyle karşılanan ve kapalı gişe oynayan ‘Aydınlıkevler’, 150. oyununu sahne arkasında düzenlenen küçük ve özel bir kutlama ile taçlandırdı. Temsil sonrasında tiyatro ekibi tarafından düzenlenen sürpriz kutlamaya da dâhil olan isimler, oyuncuların 150. oyun coşkusuna ve mutluluğuna ortak oldular.

Demet Akbağ’ın yanı sıra Salih Bademci, Burak Dakak ve Hazal Subaşı’nın sergiledikleri performanslarla büyük övgü topladığı ‘Aydınlıkevler’, 70’li yılların samimiyetini ve sıcaklığını sahneye aktarmaya devam ediyor. Ankara’nın soğuk gecelerini bir babaanne ile torununun yaşadıkları üzerinden anlatan yapım, zamansız hikâyesiyle her kuşaktan izleyiciyi kucaklıyor.