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Kaynak: AA

ABD’nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 600 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 600 bin varil düşüşle 423 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, ticari ham petrol stoklarının yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalması yönündeydi.

STRATEJİK PETROL STOKLARI DA GERİLEDİ

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da aynı dönemde 400 bin varil azalarak 285 milyon varil seviyesine indi.

ABD’nin benzin stokları ise 800 bin varil artış göstererek 207 milyon 700 bin varile yükseldi.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD’nin günlük ham petrol üretimi, 5-11 Eylül haftasında 3 bin varil azalarak 13 milyon 944 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 234 bin varil artarak 7 milyon 58 bin varile çıktı. Ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 414 bin varil artışla 4 milyon 831 bin varile yükseldi.

EIA’NIN PETROL ÜRETİMİ BEKLENTİSİ

EIA’nın eylül ayına ilişkin “Kısa Dönem Enerji Görünümü” raporunda, ABD’de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 830 bin varil olarak gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.