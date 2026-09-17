Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Borsa İstanbul'da 132 milyar lirayı aşan fon çıkışı ve dev portföy şirketlerinin peş peşe temerrüde düşmesiyle patlak veren likidite krizi, ekonomi yönetimini alarma geçirdi. SPK'nın yeni düzenlemeleri ve sosyal medyadaki panik havasıyla derinleşen kriz sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3 gün geçmeden yeniden Finansal İstikrar Komitesi'ni acil olarak topladı.

Bugün erken saatte yapılan toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı açıklama yayımladı. Açıklamanın Borsa'da işlemlerin açılmadan önce yapılması dikkat çekti.

'BORSA İSTANBUL'DA YAPISAL RİSK YOK'

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapılan toplantı sonrası alınacak kararlar ise merakla bekleniyordu.

Toplantıda, sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin masaya yatırıldığı ifade edildi. Bu çerçevede, piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmesi yapıldığı açıklamada aktarıldı.

Borsa İstanbul’un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı ifade edilen açıklamada, sorunun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu açıklandı.

TEDBİRLER SÜRATLE ALINACAK

Bu çerçevede Komite; piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirildiği ifade edilirken, bu kapsamda gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacağının altı çizildi.

Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağı belirtilirken diğer taraftan piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya süreceği açıklandı. Bu süreçte vatandaşlarımızdan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almaları gerektiği vurgulandı.

Gelişmelere göre düzenli olarak komitenin kamuoyunu bilgilendireceği de aktarıldı.