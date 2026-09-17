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Kaynak: DHA

Sergey Lavrov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırması durumunda bunun Rusya'ya doğrudan savaş ilanı anlamına geleceğini söyledi. Lavrov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda ise Rusya'nın görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

"MÜZAKERELERDEN HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİK"

Lavrov, Yekaterinburg kentinde düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali'nde Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna konusunda müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimaline değinen Lavrov, Rusya'nın gelecek teklifleri bekleyeceğini ancak bu konuda büyük beklentilerinin olmadığını ifade etti.

Lavrov, "Hem ikili hem de üçlü formattaki müzakerelere hazırız. Müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik" dedi. Görüşmelerin tarafların uygun göreceği herhangi bir ülkede gerçekleştirilebileceğini belirten Lavrov, çözüm için Ukrayna krizinin "temel nedenlerinin" ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.

"DOĞRUDAN SAVAŞ İLANI ANLAMINA GELECEK"

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya askeri birlik konuşlandırma planlarına da değinen Lavrov, böyle bir adımın Rusya tarafından doğrudan savaş ilanı olarak değerlendirileceğini söyledi. Lavrov, "Bu, Avrupa'nın hibrit değil, doğrudan savaş ilan etmesi anlamına gelecek" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkeleriyle Rusya'nın güvenliğine ilişkin konularda anlaşma yapmayacaklarını belirten Lavrov, "Avrupa ülkelerinden biri bizimle ciddi diyalog kurmak istediğinde dinleyeceğiz, ancak kucağa atlamayacağız" diye konuştu.