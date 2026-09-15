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Kaynak: AA

Brezilya'nın doğal kaynakları üzerindeki egemenliğinin önemine dikkati çeken Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bu kaynakların ham madde olarak ihraç edilmesinin yanı sıra yerli sanayiyi geliştirmek ve istihdam yaratmak amacıyla da kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Lula da Silva, petrol ve kritik madenlerin yabancıların kontrolüne geçmesine izin vermeyeceklerini ifade ederken, "Petrolün bize ait olduğu bir ülke mi istiyorsunuz, yoksa Venezuela'da yaşananların olduğu bir ülke mi?" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ağustos'taki açıklamasında, Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına" vardıklarını ve Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını ifade etmişti.