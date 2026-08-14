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Kaynak: AA

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, USS Abraham Lincoln uçak gemisinde görevli mürettebatın insanlık dışı yaşam koşullarıyla mücadele ettiğine dair haberlerin basına yansıması üzerine, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in derhal görevden alınmasını talep etti.

"BEDELİNİ CESUR DENİZCİLERİMİZ ÖDÜYOR"

X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden sert bir açıklama yapan Schumer, Hegseth'in liyakatini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Pete Hegseth'in bu görev için tamamen yetersiz olduğu, aday gösterildiği ilk günden beri biliniyordu. Bugün ise cesur denizcilerimiz bu durumun bedelini akılalmaz ve korkunç bir şekilde ödüyor. Hegseth hiç vakit kaybetmeden görevden alınmalıdır."

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Schumer'in bu çağrısının arkasında, İran ile tırmanan bölgesel gerilimler sebebiyle görev süreleri defalarca uzatılan ve aylardır denizde olan ABD askerlerinin yaşadığı büyük fiziksel ve psikolojik baskı yatıyor.

ABD medyasında gemideki duruma ilişkin ortaya atılan iddialar ise oldukça vahim. En az iki denizcinin denize atlayarak intihara kalkıştığı ve son anda engellendiği belirtiliyor. Denize düşen bir başka askerin ise ekipler tarafından kurtarıldığı rapor edildi.

Sürekli uzatılan görevler boyunca mürettebatın temel ihtiyaç malzemelerinden mahrum kaldığı; gemide ciddi hijyen sorunları, gıda kıtlığı ve posta dağıtımında aksaklıklar yaşandığı öne sürülüyor.

BAKAN HEGSETH İDDİALARI YALANLADI

Hedefteki isim olan Savunma Bakanı Pete Hegseth ise uçak gemisindeki tabloya dair ortaya atılan bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Hegseth, basında yer alan haberlerin ve anlatılan koşulların gerçeği yansıtmadığını, durumun "tamamen çarpıtıldığını" savundu.