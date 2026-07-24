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Kaynak: AA / İHA

ABD'de meydana gelen deniz uçağı kazası paniğe neden oldu. Washington eyaletindeki Sucia Adası yakınlarında 1'i pilot olmak üzere 11 kişinin bulunduğu deniz uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Kazanın ardından uçakta çıkan yangın ekipleri alarma geçirirken, yolcuların tamamı kısa sürede tahliye edildi.

UÇAK SUYA DÜŞTÜKTEN SONRA YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, ABD'nin en büyük deniz uçağı havayolu şirketi Kenmore Air'e ait Havilland DHC-3 Otter tipi uçak, Seattle'daki Lake Union'dan havalandıktan sonra Kanada sınırına yakın Sucia Adası açıklarında suya düştü.

Kazanın ardından uçakta yangın çıkarken, olay yerine ABD ve Kanada sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yolcular güvenli şekilde tahliye edildi.

4 KİŞİ YARALANDI, KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kenmore Air CEO'su David Gudgel yaptığı açıklamada, şirketin kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada yetkililerle tam iş birliği içinde olduğunu belirterek, doğrulanmış bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini söyledi.

Yetkililer, deniz uçağının neden suya düştüğünü belirlemek için kapsamlı soruşturma başlatırken, kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.