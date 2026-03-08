ABD ve İsrail, İran’a yönelik saldırıları 9 gündür devam ettiriyor. Başta ABD Başkanı Trump olmak üzere Washington yönetimi ve İsrailli yetkililer, savaşa gerekçe olarak İran’ın nükleer programını ve nükleer silah sahibi olmaya çalışmasını gösterdi.

Ancak Tahran yönetimi, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini barışçıl amaçlarla yaptıklarını belirterek nükleer silah iddialarını reddetti.

Savaşın devam ettiği günlerde ABD basınından gelen bir iddia dikkat çekti. Buna göre Trump yönetimi, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek için özel kuvvetleri harekete geçirmeyi değerlendiriyor.

Axios’ta yer alan habere göre, ABD ve İsrail, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek için özel bir operasyon yapmayı görüştü. Ancak bu operasyonun, iki ülkenin ortak operasyonu olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Operasyonun, İran ordusunun bir tehdit oluşturmayacağı yönünde bir değerlendirme yapılması sonrası gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, İran’ın nükleer programını etkisiz hale getirmeyi savaşın ana hedeflerinden biri olarak görüyor.

OPERASYON İÇİN FARKLI SEÇENEKLER MASADA

Axios’un haberine göre, operasyon konusunda farklı seçenekler masada bulunuyor. ABD’li bir yetkili, zenginleştirilmiş uranyumu İran’dan çıkarmak ve uzman bir ekibin malzemeyi yerinde seyrelterek etkisiz hale getirme seçeneklerinin değerlendirildiğini söyledi.

Bu görevde muhtemelen özel operasyon birliklerinin yanı sıra, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan bilim insanlarının da yer alması bekleniyor.

İsrailli bir yetkili ise Trump yönetiminin bazı operasyonlar için özel birliklerin gönderilmesini değerlendirdiğini anlattı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynak, bu tür operasyonların savaştan önce Trump'a sunulan seçenekler arasında yer aldığını söyledi.

GEÇEN YIL NÜKLEER TESİSLERİ HEDEF ALMIŞLARDI

ABD ve İsrail güçleri geçen yılın haziran ayında çıkan 12 Gün Savaşı’nda İran’ın nükleer tesislerini hedef almıştı. ABD Başkanı Trump, savaş sonrası İran’ın tüm nükleer kapasitesini ‘yok ettiklerini’ iddia etse de istihbarat raporları, saldırıların nükleer programı geriye götürmesine rağmen tamamen yok edilmediğini ortaya koymuştu.

STRATEJİK TERMİNALİN ELE GEÇİRİLMESİNİ DE GÖRÜŞTÜLER

ABD basınında çıkan haberde İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmenin yanı sıra stratejik bir terminale de el konması görüşüldü. ABD’li ve İsrailli yetkililerin İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ından sorumlu stratejik bir terminal olan Harg Adası'nın ele geçirilmesi konusunu da görüştüğü öğrenildi.