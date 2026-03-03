ABD ile İsrail’in İran’a saldırılarının başlaması öncesinde özellikle İran’ın nükleer tesislerine saldırılar bekleniyordu. Tahran yönetiminden dün yapılan açıklamada dün yaptığı açıklamada kritik önemdeki Natanz nükleer tesisinin vurulduğu belirtildi. Ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, saldırıya dair bir belirti görmediklerini belirtti.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dün gelen açıklamaya rağmen ortaya çıkan uydu görüntüleri saldırıları doğruladı. 2 Mart tarihi itibari ile çekilen görüntüler tesise yönelik saldırıyı gözler önüne serdi. Ancak uydu görüntülerine göre tesiste ciddi bir hasar bulunuyor.

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI DA DOĞRULADI

Ortaya çıkan uydu görüntüleri sonrası Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da nükleer tesise saldırıyı doğruladı. Yapılan açıklamada yeraltında bulunan tesisin bazı giriş binalarında hasar olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Haziran ayındaki çatışmada ağır hasar gören FEP tesisinde radyolojik bir sonuç beklenmiyor ve ek bir etki tespit edilmedi" ifadeleri yer aldı.

12 GÜN SAVAŞI’NDA DA BOMBALARIN HEDEFİ OLMUŞTU

İran’ın en önemli nükleer tesislerinden biri olan Natanz, İsrail’in başlattığı ve ABD’nin destek verdiği 12 Gün Savaşı’nda da hava saldırılarının hedefi olmuştu.

ABD Başkanı Trump, geçen yılın haziran ayında gerçekleşen saldırılar sonrası İran’ın nükleer kapasitesinin ‘tamamen imha edildiğini’ iddia etmişti.

Ancak uzmanlar tesisin tamamen yok edilmediğini sadece hasar gördüğünü söylemişti.