Altınlar mahsur kaldı: Sıkışan altın indirimli satılıyor

ABD-İran savaşı sebebiyle bölgedeki hava sahasında meydana gelen kısıtlamalar, küresel altın ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan Dubai’den gerçekleştirilen sevkiyatlarda aksamaya neden oldu. Altın genel olarak yolcu uçaklarının kargo bölümünde taşındığı için uçuşların iptal edilmesi veya sınırlanması, tedarik zincirinde ciddi aksamalara sebebiyet verdi.