ABD-İran savaşı sebebiyle bölgedeki hava sahasında meydana gelen kısıtlamalar, küresel altın ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan Dubai’den gerçekleştirilen sevkiyatlarda aksamaya neden oldu. Altın genel olarak yolcu uçaklarının kargo bölümünde taşındığı için uçuşların iptal edilmesi veya sınırlanması, tedarik zincirinde ciddi aksamalara sebebiyet verdi.
Altınlar mahsur kaldı: Sıkışan altın indirimli satılıyor
Orta Doğu’daki savaş, küresel altın ticaretinin önemli merkezlerinden Dubai’yi de etkiledi. Tedarik zincirindeki aksaklıklar sebebiyle altın Londra referans fiyatının ons başına 30 dolar altında satılmaya başlandı.Derleyen: Baran Yalçın
Bloomberg'de yer alan habere göre, birçok altın sevkiyatı Dubai’de bekliyor. Bazı sevkiyatlar hafta ortasından itibaren tekrardan başlayan sınırlı uçuşlarla sevk edildi.
ALTIN PİYASANIN ALTINDA SATILIYOR
Sevkiyatların zamanında olmaması ve depolama ücretlerin yükselmesi sebebiyle tüccarlar, altını elinden çıkarabilmek için maliyetinin altında teklif sunmaya başladı.
Konuya yakın kaynaklar, gerçekleşen bazı işlemlerde altının Londra’daki küresel referans fiyatına nazaran ons başına 30 dolara varan indirimle satıldığı ifade edildi.
Birçok alıcı ise yüksek nakliye ve sigorta maliyetleri ile teslimatın ne zaman yapılacağına dair belirsizlik sebebiyle yeni sipariş vermekten kaçınıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle Dubai, son senelerde altın rafinajı ve ihracatı açısından dünyanın önemli merkezlerinden biri haline geldi. Ülke 2024 senesinde değeri 100 milyar doları aşan yaklaşık 1.392 ton altın ithal etti.
Dubai, Asya’daki alıcılara gerçekleşen sevkiyatların yanı sıra İsviçre, Birleşik Krallık ve bazı Afrika ülkelerinden gelen altının da önemli bir geçiş noktası konumunda bulunuyor.