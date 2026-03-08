Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamda oynadığı rolü, emeklerini ve kararlılıklarını kutladığımız bir gün. Siyasilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları şöyle…

ÖZGÜR ÖZEL

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri Özgür Özel'in mesajı şu şekilde:

Bugün neye katlanmak zorunda kalıyorsanız; eşitsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa ya da korkuya... Söz veriyorum, hiçbirine mecbur kalmayacağınız o Türkiye’yi sizinle birlikte kuracağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun.

Bugün neye katlanmak zorunda kalıyorsanız; eşitsizliğe, adaletsizliğe, yoksulluğa ya da korkuya... Söz veriyorum, hiçbirine mecbur kalmayacağınız o Türkiye’yi sizinle birlikte kuracağız.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun. pic.twitter.com/v5NYWJsqiO — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 8, 2026

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:

"Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru omuz omuza yürüdüğümüz; sondaj kulelerinden maden ocaklarına, gemilerimizden nükleer santrallere kadar her alanda aklını, ruhunu ve alın terini ortaya koyan kadınlarımız var. Ülkemize hizmetleriyle değer katan, cesur ve özgüveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en büyük güvencemizdir. #8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun."

Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru omuz omuza yürüdüğümüz; sondaj kulelerinden maden ocaklarına, gemilerimizden nükleer santrallere kadar her alanda aklını, ruhunu ve alın terini ortaya koyan kadınlarımız var.



Ülkemize hizmetleriyle değer katan, cesur ve özgüveni… pic.twitter.com/wsgv9WP5wF — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) March 8, 2026

DEVLET BAHÇELİ

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDÜLKADİR URALOĞLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Hayatın her alanında emeği, azmi ve üretkenliğiyle ülkemize değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Güçlü Türkiye yolculuğumuzda alın teriyle, bilgisiyle ve fedakârlığıyla katkı sunan kadınların varlığı en büyük gücümüzdür."

MANSUR YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş paylaşımda, "Bu toprakların tarihinde de, bugününde de, geleceğinde de kadınların emeği, cesareti ve fedakârlığı var. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Bir gün değil, her gün… İyi ki varsınız." sözlerine yer verdi.

Bu toprakların tarihinde de, bugününde de, geleceğinde de kadınların emeği, cesareti ve fedakârlığı var.



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.



Bir gün değil, her gün…

İyi ki varsınız. pic.twitter.com/WXGo2z9qP5 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 8, 2026

i