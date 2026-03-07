Korkulan oldu: Kıyamet uçağı E-6B Mercury Orta Doğu'ya konuşlandırıldı

Dolayısıyla Basra Körfezi’ndeki E-6B Mercury bir saldırı aracı değil, nükleer komuta sürekliliğini garanti eden yedek sistem olarak görev yapıyor.

Önümüzdeki günlerde uçak faaliyetlerinin artması, yakıt ikmal veya bombardıman uçaklarının hareketliliğiyle eşlik etmesi durumunda gelişmeler yakından takip edilecek.



