ABD’ye ait E-6B Mercury uçağının Basra Körfezi üzerinde konuşlandırıldığı açıklandı.
Korkulan oldu: Kıyamet uçağı E-6B Mercury Orta Doğu'ya konuşlandırıldı
ABD ordusu, nükleer komuta uçağı E-6B Mercury'yi (Kıyamet uçağı) Basra Körfezi’ne konuşlandırdı.Derleyen: Sinan Başhan
Nükleer komuta ve kontrol sistemiyle bağlantılı olan bu uçak, olağanüstü durumlarda nükleer fırlatma emirlerini denizaltılara ulaştırmak için görevlendirildi.
Uçak silah taşımıyor, yalnızca iletişim amaçlı kullanılıyor.
Nükleer komuta zincirinin kesilmesi halinde devreye girecek şekilde tasarlanan platform, nükleer üçlünün unsurları arasında bağlantı sağlıyor.
İki E-6B aynı anda havalandı
4 Mart’ta iki E-6B Mercury uçağı eş zamanlı kalkış yaptı. Biri Tinker Hava Kuvvetleri Üssü’nden Basra Körfezi’ne yönelirken, diğeri Patuxent River’dan Körfez’in doğu kıyısına uçtu.
Açık kaynak istihbaratı (OSINT) her iki kalkışı da teyit etti. Aynı hafta REACH kodlu 12 lojistik uçuşu Atlantik’i doğuya geçti. Altı KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçağı da Atlantik geçişine hazırlandı.
Bir E-6B’nin ABD Ortabatı üzerinde “racetrack pattern” devriye rotasında uçtuğu, tankerlerin doğuya ilerlediği gözlendi.
Nükleer komuta sisteminin parçası
E-6B Mercury, ABD’nin nükleer silah komuta ve kontrol sistemine doğrudan bağlı bir platformdur. Temel görevi, Başkan veya Ulusal Komuta Otoritesi’nden gelen Çok Düşük Frekanslı (VLF) mesajları su altındaki nükleer balistik füze denizaltılarına aktarmaktır.
Ayrıca EC-135’ten devralınan “Looking Glass” hava komuta merkezi işlevlerini destekler. Yer merkezleri yok edildiğinde veya iletişim kesildiğinde kıtalararası balistik füzeler ile bombardıman uçaklarına fırlatma emirleri iletilebilir.
Bu sayede Washington veya sabit tesislere saldırı olsa bile denizaltılar, kıtalararası balistik füzeler ve bombardıman uçakları doğrulanmış emirleri alabilir.
Yedek komuta mekanizması
İran’ın bölgedeki ABD üslerini vurabilecek balistik füze kapasitesi bulunduğu biliniyor. Aynı hafta İsrail ve Türkiye’ye yönelik saldırılar bu kapasitenin devrede olduğunu gösterdi.
Bu gelişme, ABD’nin savaş yönetimi komuta altyapılarının hedef alınabileceği ihtimalini öne çıkarıyor. ABD’nin nükleer komuta sürekliliğini yalnızca saldırı sonrası değil, önceden devreye aldığı vurgulanıyor.
Dolayısıyla Basra Körfezi’ndeki E-6B Mercury bir saldırı aracı değil, nükleer komuta sürekliliğini garanti eden yedek sistem olarak görev yapıyor.
Önümüzdeki günlerde uçak faaliyetlerinin artması, yakıt ikmal veya bombardıman uçaklarının hareketliliğiyle eşlik etmesi durumunda gelişmeler yakından takip edilecek.