ABD ve İsrail’in saldırılarında İran’ın enerji altyapısı da hedef alındı. İran Petrol Bakanlığı, aralarında Tahran'ın batısındaki Kerec şehrinin de bulunduğu üç farklı bölgedeki depoların vurulduğunu doğruladı. Saldırılar sonrası tesislerden sızan petrolün kentin kanalizasyon sistemine karışmasıyla sokaklarda "ateş nehirleri" oluştuğu bildirilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kentin ana yollarında yangınların yayıldığı görüldü.

ZEHİRLİ YAĞMUR RİSKİ VAR

İran Kızılayı, yakıt tanklarındaki patlamaların ardından oluşabilecek "toksik yağmur" riskine karşı halka uyarılarda bulundu. Atmosferdeki kimyasallar nedeniyle yağışların ciltte ciddi kimyasal yanıklara ve akciğer hasarına yol açabileceğini belirterek, vatandaşlara yağmur sırasında kesinlikle evlerinden çıkmama talimatı verildi. Dışarıda yakalananların ağaç altları yerine beton veya metal çatılara sığınması istenirken, yağmura temas eden bölgelerin hemen soğuk suyla yıkanması ve temas eden giysilerin mühürlü torbalarda saklanması gerektiği vurgulandı.

YAKIT KOTASI DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan Tahran Valiliği, kent sakinleri için uygulanan günlük yakıt kotasında kısıtlamaya gitti. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre kişisel kartlarla yapılan günlük yakıt alım limiti 30 litreden 20 litreye düşürüldü. Tahran Valisi, bu kısıtlamanın geçici bir önlem olduğunu ve yakıt tedarikindeki aksaklıkların hızlıca giderilerek iki veya üç gün içinde tekrar eski kotaya dönüleceğini söyledi.