Trendyol Süper Lig’de oynanan derbi maçında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti.
Rıdvan Dilmen derbide Beşiktaş'ın kayıp yıldızını açıkladı: " Benim için soru işareti"
Trendyol Süper Lig’de oynanan derbi maçında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı ve futbolcuların performansını değerlendirdi. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Karşılaşmadaki tek golü ise Victor Osimhen kaydetti. Sarı-kırmızılı ekip gelen galibiyetle liderliğini pekiştirdi.
Karşılaşmanın ardından Sports Digitale YouTube kanalında seyircisiyle buluşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Galatasaray maçını değerlendirdi.
Uğurcan'ı Övdü
Rıdvan Dilmen, "Bu maç Fenerbahçe ve Trabzonspor'u da ilgilendiriyordu. Büyük takım kalecileri bu tür maçlarda ortaya çıkar. Galatasaray ikinci yarının son bölümünde iyice yaslandı. Karambollerden hep avantajlı çıkan Uğurcan oldu. Galatasaray'ın geniş kadro yapısına baktığımız zaman ligin ilk yarısından eser yok.
Uğurcan Çakır ve Davinson Sanchez, Beşiktaş hücumuna karşı üstünlük kurdu... Ki Sergen Yalçın çift forvete de döndü! Ayrıca Cengiz Ünder ile kenarları da denedi Beşiktaş.
Aslında yeni bir takım kuruldu siyah beyazlılarda ve çıkışa da geçilmişti. Ama Galatasaray'ın olgun bir takım olduğunu görebiliyorum. Galatasaray daha agresif bir oyuna da dönebilirdi ama kırmızı kart geldi...
Sane Yorumu
Oyunun gidişatı etkilendi ve Galatasaray skorla birlikte iyice geriye yaslandı. Bir yandan da Leroy Sane zaten çıkması gereken ilk oyuncuydu. Muhtemelen kırmızı kart gelmese oyundan alınırdı. Futbol, iyi oyuncularla oynanır. Beşiktaş'ın son haftalardaki çıkışı da yenilenmiş kadrosuyla ilgiliydi. Ama biz büyük maçlara bakacağız.
"Hyeon-Gyu Oh ideal forvet midir?"
Benim için Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh ideal forvet midir? Her takım oynatamadığı oyuncuyu arar, peki Beşiktaş kimi aradı? El Bilal Toure! Kafaya çıkar, birebir gider. Beşiktaş'ın ona en çok ihtiyacının olduğu maçtı. Mesela Beşiktaş, 'buradan kolay çıkış yok' mesajını da veremedi. Yani oyunuyla gösteremedi.
"Beşiktaş'ın devre arasında aldığı Agbadou ve Murillo Beşiktaş'ın oyuncusu."
Galatasaray ilk yarıda 3 puanı hak etti ve Beşiktaş ise ikinci yarıdaki çıkışlarını, aldığı riskleri gole dönüştüremedi."