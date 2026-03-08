İstanbul’da 8 Mart 2026 günü elektrik kesintisi olacak ilçeler belli oldu. Vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?” sorularına yanıt arıyor.
BEDAŞ duyurdu: 8 Mart 2026 Pazar: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağını açıkladı. İşte 8 Mart 2026 Pazar planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin olacağı ilçe ve mahalleler.Derleyen: Hava Demir
Haberi Paylaş
1 9
BEDAŞ tarafından yayımlanan duyurulara göre, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İşte İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve elektriklerin geleceği saatler...
2 9
3 9
4 9
5 9
6 9
7 9
8 9
9 9
Kaynak: Diğer