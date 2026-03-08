Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem BEDAŞ duyurdu: 8 Mart 2026 Pazar: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

BEDAŞ duyurdu: 8 Mart 2026 Pazar: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağını açıkladı. İşte 8 Mart 2026 Pazar planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin olacağı ilçe ve mahalleler.

İstanbul’da 8 Mart 2026 günü elektrik kesintisi olacak ilçeler belli oldu. Vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?” sorularına yanıt arıyor.

BEDAŞ tarafından yayımlanan duyurulara göre, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İşte İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve elektriklerin geleceği saatler...

