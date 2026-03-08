Gümüş fiyatları rekor kırdı: Yatırımcıların gündemindeki kritik değişim

Gümüş fiyatları rekor kırdı
Küresel piyasalarda gümüş fiyatları son aylarda tarihi seviyelere ulaştı.
Küresel piyasalarda gümüş fiyatlarının tarihi seviyelere ulaşması, bir çok sektörde alternatif malzeme arayışını hızlandırdı.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
29 Ocak’ta ons başına 121,62 dolar ile rekor kıran gümüş, enerji sektöründe maliyet tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
Fiyatlar hızla geriledi
Rekor seviyelerin ardından gümüş fiyatı mart ayı başında 96 dolar bandına geriledi.
Son işlemlerde ise yaklaşık 83 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Güneş paneli üreticileri alarmda
Gümüş fiyatlarındaki yükseliş, güneş paneli üreticileri üzerinde maliyet baskısını artırdı. Bu durum sektörde alternatif malzeme arayışını hızlandırdı.
Bakır alternatifi gündemde
Uzmanlara göre güneş hücrelerinde kullanılan gümüşün yerine bakır gibi daha ucuz metallerin kullanılması teknik olarak mümkün.
300 kat daha ucuz
Araştırmalara göre bakır, iletkenlik açısından gümüşe yakın performans sunarken yaklaşık 300 kat daha ucuz olmasıyla dikkat çekiyor.
Teknik zorluklar var
Ancak bakırın oksidasyon ve silisyuma hızlı difüzyon gibi mühendislik sorunları, güneş hücrelerinin verimliliğini etkileyebiliyor.
Araştırmalar hız kazandı
Almanya’daki Fraunhofer ISE başta olmak üzere birçok araştırma kurumu, gümüş kullanımını azaltacak yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor.
Hibrit çözümler yaygınlaşıyor
Sektörde tamamen gümüşten vazgeçmek yerine gümüş-bakır hibrit çözümleri giderek daha fazla kullanılmaya başlandı.
Geçiş süreci kademeli olacak
Uzmanlara göre güneş paneli üretiminde gümüşten bakıra geçiş kısa vadede gerçekleşmeyecek. Sürecin kademeli ilerlemesi bekleniyor.
Enerji sektöründe yeni dönem
Gümüş fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda, güneş enerjisi teknolojilerinde kullanılan metallerde önemli bir dönüşüm yaşanabileceği belirtiliyor.