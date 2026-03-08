Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Ekonomi Gümüş fiyatları rekor kırdı: Yatırımcıların gündemindeki kritik değişim

Gümüş fiyatları rekor kırdı: Yatırımcıların gündemindeki kritik değişim

Küresel piyasalarda gümüş fiyatlarının tarihi seviyelere ulaşması, bir çok sektörde alternatif malzeme arayışını hızlandırdı.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Gümüş fiyatları rekor kırdı: Yatırımcıların gündemindeki kritik değişim - Resim: 1

Gümüş fiyatları rekor kırdı
Küresel piyasalarda gümüş fiyatları son aylarda tarihi seviyelere ulaştı.

1 13
Gümüş fiyatları rekor kırdı: Yatırımcıların gündemindeki kritik değişim - Resim: 2

29 Ocak’ta ons başına 121,62 dolar ile rekor kıran gümüş, enerji sektöründe maliyet tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

2 13
Gümüş fiyatları rekor kırdı: Yatırımcıların gündemindeki kritik değişim - Resim: 3

Fiyatlar hızla geriledi
Rekor seviyelerin ardından gümüş fiyatı mart ayı başında 96 dolar bandına geriledi.

3 13
Gümüş fiyatları rekor kırdı: Yatırımcıların gündemindeki kritik değişim - Resim: 4

Son işlemlerde ise yaklaşık 83 dolar seviyesinde işlem görüyor.

4 13
Gümüş fiyatları rekor kırdı: Yatırımcıların gündemindeki kritik değişim - Resim: 5

Güneş paneli üreticileri alarmda
Gümüş fiyatlarındaki yükseliş, güneş paneli üreticileri üzerinde maliyet baskısını artırdı. Bu durum sektörde alternatif malzeme arayışını hızlandırdı.

5 13
Gümüş fiyatları rekor kırdı: Yatırımcıların gündemindeki kritik değişim - Resim: 6

Bu durum sektörde alternatif malzeme arayışını hızlandırdı.

6 13
Gümüş fiyatları rekor kırdı: Yatırımcıların gündemindeki kritik değişim - Resim: 7

Bakır alternatifi gündemde
Uzmanlara göre güneş hücrelerinde kullanılan gümüşün yerine bakır gibi daha ucuz metallerin kullanılması teknik olarak mümkün.

7 13
Gümüş fiyatları rekor kırdı: Yatırımcıların gündemindeki kritik değişim - Resim: 8

300 kat daha ucuz
Araştırmalara göre bakır, iletkenlik açısından gümüşe yakın performans sunarken yaklaşık 300 kat daha ucuz olmasıyla dikkat çekiyor.

8 13
Gümüş fiyatları rekor kırdı: Yatırımcıların gündemindeki kritik değişim - Resim: 9

Teknik zorluklar var
Ancak bakırın oksidasyon ve silisyuma hızlı difüzyon gibi mühendislik sorunları, güneş hücrelerinin verimliliğini etkileyebiliyor.

9 13
Gümüş fiyatları rekor kırdı: Yatırımcıların gündemindeki kritik değişim - Resim: 10

Araştırmalar hız kazandı
Almanya’daki Fraunhofer ISE başta olmak üzere birçok araştırma kurumu, gümüş kullanımını azaltacak yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor.

10 13
Gümüş fiyatları rekor kırdı: Yatırımcıların gündemindeki kritik değişim - Resim: 11

Hibrit çözümler yaygınlaşıyor
Sektörde tamamen gümüşten vazgeçmek yerine gümüş-bakır hibrit çözümleri giderek daha fazla kullanılmaya başlandı.

11 13
Gümüş fiyatları rekor kırdı: Yatırımcıların gündemindeki kritik değişim - Resim: 12

Geçiş süreci kademeli olacak
Uzmanlara göre güneş paneli üretiminde gümüşten bakıra geçiş kısa vadede gerçekleşmeyecek. Sürecin kademeli ilerlemesi bekleniyor.

12 13
Gümüş fiyatları rekor kırdı: Yatırımcıların gündemindeki kritik değişim - Resim: 13

Enerji sektöründe yeni dönem
Gümüş fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda, güneş enerjisi teknolojilerinde kullanılan metallerde önemli bir dönüşüm yaşanabileceği belirtiliyor.

13 13
