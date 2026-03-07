İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran’daki sivil altyapıyı hedef aldığını öne sürerek sert tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD’nin Kiş Adası’nda bulunan bir tatlı su arıtma tesisine saldırı düzenlediğini iddia etti.

Saldırıyı “açık ve zavallı bir suç” olarak nitelendiren Arakçi, İran’ın altyapısına yönelik bu tür eylemlerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. İranlı bakan, “Sivil altyapıya saldırı emsalini başlatan taraf İran değil, ABD’dir” ifadelerini kullandı.

SU TEDARİKİ ETKİLENDİ

Arakçi, saldırının Kiş Adası’ndaki çok sayıda yerleşim yerini etkilediğini belirterek, yaklaşık 30 köyün su tedarikinde sorun yaşandığını açıkladı.

Hürmüzgan Eyaleti Vali Yardımcısı Ahmed Nafisi de gece saatlerinde ABD ve İsrail tarafından adadaki bir tatlı su arıtma tesisinin hedef alındığını öne sürdü. Nafisi, saldırının tesisin yanı sıra adadaki su ve elektrik altyapısının bir bölümüne zarar verdiğini ifade etti.

Yetkililere göre söz konusu tesis, Kiş ve çevresindeki köylere günlük 12 ila 15 bin litre su sağlayan sistemin önemli bir parçasıydı.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik yeni bir askeri saldırı dalgası başlatmasının ardından bölgede tansiyon yükselmişti. İranlı yetkililer, Tahran yönetiminin buna karşılık olarak İsrail hedefleri ile bölgedeki ABD askeri unsurlarına yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

Taraflar arasındaki karşılıklı açıklamalar, Orta Doğu’da gerilimin daha da artabileceği yönünde endişeleri güçlendiriyor.