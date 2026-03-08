Yeniçağ Gazetesi
08 Mart 2026 Pazar
Anasayfa Spor Yapay zeka Fenerbahçe-Samsunspor maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka Fenerbahçe-Samsunspor maçının skorunu tahmin etti

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, sahasında Samsunspor’u konuk ediyor. Karşılaşma bugün saat 20.00’de başlayacak. Yapay zekaya maçın sonucuna ilişkin tahminini sorduk.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Mücadele bugün saat 20.00’de Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda (Chobani Stadyumu) oynanacak ve karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yapay zekaya maçın analizini ve tahminini sorduk...

Yapay Zeka Tahmini ve Nedenleri...

Kadıköy’deki güçlü performansı ve kadro kalitesi göz önüne alındığında Fenerbahçe bu maçın favorisi olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe 2-0 Samsunspor

Yapay Zeka Analizi

Ligde 24 hafta sonunda 15 galibiyet ve 9 beraberlik alan Fenerbahçe, henüz mağlubiyet yaşamadan 54 puan topladı ve zirve yarışında önemli bir konumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler özellikle iç sahada oldukça etkili bir performans sergiliyor. Galatasaray'ın derbi galibiyetinden sonra da bu maça daha hırslı çıkmaları bekleniyor.

Hücum hattında üretken bir görüntü çizen Fenerbahçe, ligde attığı 54 golle en skorer takımlardan biri konumunda. Savunma performansı da dikkat çekici olan İstanbul ekibi, kalesinde yalnızca 23 gol gördü.

Samsunspor Analizi

Samsunspor ise 24 maç sonunda 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 32 puan topladı ve ligin orta sıralarında yer alıyor. Deplasmanda dirençli bir oyun sergileyen Karadeniz temsilcisi, özellikle güçlü rakiplere karşı savunma ağırlıklı bir stratejiyle sahaya çıkıyor.

Ancak son haftalarda hücum üretkenliğinde yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Samsunspor’un bazı maçlarda golsüz berabere kalması, takımın gol yollarındaki sıkıntısını ortaya koyuyor.

İki Takım Arasında Son Maçlar

İki ekip bu sezon birkaç kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Samsunspor sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmayı başarmıştı.

Öte yandan Ocak 2026’da oynanan Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe rakibini 2-0 mağlup etmişti. Bu maçta goller Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Durán’dan gelmişti.

Karşılaşmanın en önemli faktörlerinden biri Fenerbahçe’nin iç saha performansı olacak. Kadıköy’de taraftar desteğiyle baskılı bir oyun oynayan sarı-lacivertliler, erken gol bulmaları halinde maçı kontrol altına alabilecek potansiyele sahip.

Samsunspor’un ise savunma disiplinini koruyarak hızlı kontrataklarla fırsat araması bekleniyor. Ancak deplasmanda üretkenlik sorunu yaşayan Karadeniz temsilcisinin gol bulması kolay görünmüyor.

Kaynak: Spor Servisi
