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Kaynak: AA

New York borsası, haftanın ilk işlem gününde Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle karışık bir görünüm sergiledi.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 düşüşle 53.663,11 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 7.790,68 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,21 yükselişle 26.784,65 puana çıktı.

ABD İMALAT VERİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Makroekonomik tarafta ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi dikkat çekti.

Endeks ağustosta 20,6 seviyesine çıkarak dört yılı aşkın sürenin en yüksek değerine ulaştı. Veri, piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti.

ORTA DOĞU GERİLİMİ PİYASALARIN ODAĞINDA

Piyasalarda jeopolitik gelişmeler yakından izleniyor. ABD basınında, üst düzey bir İranlı yetkilinin diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalması halinde İran'ın savunma odaklı politikadan saldırı odaklı bir politikaya geçebileceğini söylediği aktarıldı.

Analistler, ABD-İran gerilimi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ABD'nin İran'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulayabileceğine ilişkin açıklamaların piyasalardaki belirsizliği artırdığını belirtiyor.

BRENT PETROL 89 DOLARI AŞTI

Bölgede diplomatik çözüm ihtimaline ilişkin net bir işaret bulunmaması petrol fiyatlarını da yukarı çekti.

Brent petrolün varili TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,6 yükselerek 89,05 dolardan işlem gördü.

YAPAY ZEKA HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ

Kurumsal tarafta ise Anthropic'in güçlü gelir artışının veri merkezlerine yönelik sermaye harcamalarının orta vadede devam edeceği beklentilerini desteklemesi, yapay zeka şirketlerinin hisselerine olumlu yansıdı.

Micron Technology hisseleri yüzde 3,5, Broadcom hisseleri yüzde 1, Nvidia hisseleri ise yaklaşık yüzde 1 yükselişle açıldı.

PİYASALARIN GÖZÜ FED TUTANAKLARINDA

Bu hafta yatırımcıların gündeminde Fed'in son toplantısına ilişkin yayımlayacağı toplantı tutanakları bulunuyor.

Ayrıca Walmart, Target ve Home Depot gibi ABD'nin önde gelen perakende şirketlerinin açıklayacağı bilançolar da piyasaların yönü açısından takip edilecek.