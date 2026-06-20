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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ve Paraguay'a mağlup olarak turnuvaya erken veda eden A Milli Takım, spor camiasında yoğun eleştirilerin hedefi oldu.

Ay-yıldızlıların beklentilerin uzağında kalan performansı sonrası teknik adamlar, yorumcular ve spor yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ: 'BU SEVİYE YETERLİ DEĞİL'

2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi üçüncülüğe taşıyan teknik direktör Şenol Güneş, oyuncuların beklentilerin altında kaldığını söyledi.

TRT Spor yayınında konuşan deneyimli teknik adam, eleştirilerin kişisel algılanmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce başarı yakalarken çok mesafe kat ettiler, ama bu seviye yeterli değil. Bu kalitede düşüklük olunca, Dünya Kupası'nda sırıtıyor. Çeyrek final beklerken, ilk maçın travması varken ilk dakikada da gol yedik.Daha üst seviyede işler bekliyorduk. Oyuncular, rakibi geçmek yerine; kendilerini geçmesi lazım. Bence sıkıntı bu. Hoca da dersini çalışacak, oyuncular da... Oyuncuların üzüntüsünü biliyorum ama yapacak bir şey yok. Ders çıkararak, daha iyisini yapmak lazım."

BAĞIŞ ERTEN: BERBAT BİR TURNUVA GEÇİRDİK

Oksijen gazetesi yazarı Bağış Erten ise Türkiye'nin Dünya Kupası performansını tek kelimeyle özetledi.

Erten, köşe yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Berbat."

İlk 11 tercihinden oyuncu değişikliklerine, fiziksel durumdan mental dirence kadar birçok konuda başarısız olunduğunu savunan Erten, şu ifadeleri kullandı:

"Matematik, fizik, kimya değil sadece kırık gelenler. Psikoloji, felsefe de var. Hatta beden eğitiminden bile kaldılar."

ENGİN SAYDAM'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Fanatik gazetesi yazarı Engin Saydam ise yaşanan başarısızlığın ardından hesap verme sürecinin başlayacağını öne sürdü.

Saydam, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Hesabı ilk kimin ödeyeceği belli de, sonra kim, kimlerin ödeyeceğine zaman karar verir. Kimler öder nasıl olur bilmiyorum ama çok kişinin sırada olduğuna eminim."

SEMİH SEZERLİ'DEN MONTELLA'YA ÇAĞRI

Spor Smart yayınında konuşan yorumcu Semih Sezerli, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Sezerli, "Montella, 86 milyona neden tek gol dahi atamadan turnuvaya veda ettiğimizi anlatsın" ifadelerini kullandı.

NİHAT KAHVECİ'DEN ARDA GÜLER ELEŞTİRİSİ

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci ise YouTube'da yayınlanan Kontraspor programında özellikle Arda Güler'in performansına dikkat çekti.

Kahveci, genç yıldızın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini savunarak şu değerlendirmede bulundu:

"Kaçak oynadı. Arda bu kadar az sorumluluk almamalı. Maç öncesi de söyledim; bugün risk almalıydı."

GÖZLER MONTELLA VE TFF'YE ÇEVRİLDİ

Dünya Kupası'na grup aşamasında ve gol atamadan veda eden Türkiye'de gözler şimdi teknik direktör Montella'nın geleceğine ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun atacağı adımlara çevrildi.