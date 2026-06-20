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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi.

Levi Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi ve bu sonucun ardından A Milli Futbol Takımımız turnuvaya veda etti.

Rakibimize galibiyeti getiren golü henüz 2. dakikada Galarza kaydetti. İlk yarının uzatma anlarında Almiron'un kırmızı kart görmesiyle Paraguay maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadı.

A Milli Takımımız, Dünya Kupası'nda bir sonraki maçına 26 Haziran'da ABD karşısında çıkacak.

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇI İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Paraguay: Gill, Alderete, Cacares, Alonso, Gomez, Diego Gomez, Almiron, Cubas, Galarza, Enciso, Pitta

TÜRKİYE 0-1 PARAGUAY (ÖNEMLİ ANLAR)

Ivan Barton'un düdüğüyle müsabakaya Bizim Çocuklar başladı.

PARAGUAY ÖNE GEÇTİ

2' Paraguay, Galarza'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Paraguay, Galarza'nın attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/UKdw4PVEtw — TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026

MAÇTA İLK SARI KART ÇIKTI

4' Paraguay'da Galarza, Yunus Akgün'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

GOMEZ UZAKLARDAN DENEDİ

11' Paraguay'da Gomez uzaklardan kaleyi yokladı; top üstten dışarı çıktı.

ARDA'NIN ŞUTU!!! TOP DIŞARIYA ÇIKTI

13' Kerem'in pasında Arda Güler, ceza sahasının yayının üstünden gelişine şutunu çekti; top üstten dışarı çıktı.

YUNUS ORTASINDA TOP KALECİDE KALDI

16' Sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası içindeki Kerem Aktürkoğlu'na doğru ortasını yaptı; top kalecide kaldı.

PARAGUAY SAVUNMASI ARAYA GİRDİ

22' Kaptan Hakan'ın sol taraftan kullandığı kornerde Paraguay savunması topu karşıladı; devamında Kerem topu tekrar içeri çevirmek istese de savunma yine araya girdi.

SU MOLASI NEDENİYLE OYUN DURDU

26' Su molası sebebiyle müsabaka durdu.

MÜSABAKA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

29' Su molasının bitmesinin ardından müsabaka kaldığı yerden devam ediyor.

GOLE ÇOK YAKLAŞTIK!

35' Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yükselen Mert Müldür kafayı vurdu; top önce üst direğe ardından yan direğe çarptı! Gole çok ama çok yaklaştık.

Mert Müldür'ün kafası iki direğe çarptı çıktı! pic.twitter.com/fPdW4zxoHU — TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026

FERDİ ARAYA GİRDİ

40' Paraguay'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Gomez, ceza sahası içine doğru pasını yolladı; Ferdi, araya girerek topu taca yolladı.

ALMIRON KIRMIZI KART GÖRDÜ! PARAGUAY 10 KİŞİ

45+3' Paraguay'da Miguel Almiron yeni kural sebebiyle, gerginlik esnasında Mert Müldür'e karşı ağzını kapatarak konuştuğu için VAR kontrolünün ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

🔴 Almiron ağzını kapatarak bir şeyler söylediği için VAR kontrolü sonrası kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/ulY9rJmoH2 — TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026

İSMAİL'LE GOLE YAKLAŞTIK!

45+8' Ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Yüksek, şutunu çekti; yerden giden top az farkla dışarı çıktı.

TÜRKİYE 0-1 PARAGUAY (İLK YARI SONUCU)

DEVRE ARASI! İLK DEĞİŞİKLİK!

Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu yerine oyuna dahil oldu.

46' Ivan Barton'un düdüğüyle ikinci yarıya Paraguay başladı.

MERİH UZAKLARDAN DENEDİ

47' Merih Demiral çok uzaklardan şutunu attı; kaleci iki hamlede topu sahiplendi.

KENAN! TOP YAN AĞLARDA

48' Ceza sahası içinin solunda topla buluşan Kenan, sol ayağıyla şutunu attı; top yan ağlarda!

ABDÜLKERİM'DEN KRİTİK MÜDAHALE

55' Paraguay'ın hızlı çıkışında Enciso, ceza sahası içinde Abdülkerim'den sıyrılıp Uğurcan'la karşı karşıya kalmak istedi; deneyimli isimden kritik müdahale geldi.

HAKAN'LA GOLE YAKLAŞTIK

57' Ferdi'nin yükseklik kazandırdığı topa Hakan, ceza sahası içinde gelişine vurdu. Top üstten dışarı çıktı.

İKİ DEĞİŞİKLİK BİRDEN

60' Yunus Akgün ve İsmail Yüksek'in yerine Can Uzun'la Deniz Gül dahil oldu.

DENİZ'LE GOLE YAKLAŞTIK

61' Ferdi'nin ortasında ceza sahasında iyi yükselen Deniz'in kafa vuruşunda top kalecinin üzerine gitti.

SU MOLASI NEDENİYLE ARA!

68' Su molası sebebiyle müsabakaya ara verildi.

MÜSABAKA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

71' Su molasının ardından müsabaka kaldığı yerden devam ediyor.

ABDÜLKERİM'LE GOLE YAKLAŞTIK!

74' Sol kanatta topla buluşan Abdülkerim'un ortasında top doğrudan kaleye yöneldi; kaleci topu zorlukla çıkardı.

CAN'IN ŞUTU! TOP AZ FARKLA DIŞARIDA

82' Sol kanatta topla buluşan Can ceza sahası yayının üstünden şutunu attı; yerden giden top yandan az farkla dışarı çıktı.