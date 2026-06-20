Yeniçağ Gazetesi
20 Haziran 2026 Cumartesi
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi

FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası macerası yalnızca iki maç sürdü. 34 yıl sonra katıldığımız turnuvada D Grubu'nda Avustralya ve Paraguay'a karşı gol atamadan aldığımız mağlubiyetler FIFA sıralamasında büyük bir gerilimeye yol açtı. İşte Türkiye'nin güncel FIFA sıralamasındaki yeni konumu...

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi - Resim: 1

24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası, A Milli Takım için iki maçta sona erdi.

D Grubu'nda önce Avustralya'ya ardından da Paraguay'a yenilen Ay-Yıldızlılar, iki maç sonunda gol bile atamadan turnuvaya veda etti.

1 17
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi - Resim: 2

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda istediği sonuçları alamayan A Milli Takım, bunun faturasını FIFA dünya sıralamasında ödedi.

2 17
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi - Resim: 3

Futbolun en üst düzey organizasyonunda üst üste alınan mağlubiyetler, FIFA dünya sıralamasına da doğrudan yansıdı.

3 17
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi - Resim: 4

10 BASAMAK GERİ DÜŞTÜK

Ay-yıldızlılar böylece bir önceki sıralamaya göre 10 basamak birden düşerek son yılların en sert gerilemelerinden birini yaşadı.

4 17
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi - Resim: 5

DÜNYA KUPASI PERFORMANSI ETKİLİ OLDU

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda puan alamadan elenmesi sıralamadaki kaybın en önemli nedeni oldu.

Avustralya ve Paraguay karşısında alınan mağlubiyetler, Türkiye'nin puan hanesinde ciddi bir düşüşe neden olurken rakip ülkelerin başarılı sonuçları da gerilemenin boyutunu artırdı.

5 17
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi - Resim: 6

İşte Türkiye'nin güncel FIFA sıralamasındaki yeni konumu:

6 17
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi - Resim: 7

1. ARJANTİN - 1889.06

7 17
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi - Resim: 8

2. FRANSA - 1887.11

8 17
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi - Resim: 9

3. İSPANYA - 1856.03

9 17
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi - Resim: 10

4. İNGİLTERE - 1847.68

10 17
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi - Resim: 11

5. BREZİLYA - 1772.01

11 17
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi - Resim: 12

6. FAS - 1769.98

12 17
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi - Resim: 13

7. PORTEKİZ - 1755.09

13 17
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi - Resim: 14

8. HOLLANDA - 1749.20

14 17
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi - Resim: 15

9. ALMANYA - 1743.54

15 17
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi - Resim: 16

10. BELÇİKA - 1733.93

16 17
FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi - Resim: 17

32. TÜRKİYE - 1550.13

17 17
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro