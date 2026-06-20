FIFA Dünya sıralaması güncellendi: Türkiye 10 basamak birden geriledi

24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası, A Milli Takım için iki maçta sona erdi.
D Grubu'nda önce Avustralya'ya ardından da Paraguay'a yenilen Ay-Yıldızlılar, iki maç sonunda gol bile atamadan turnuvaya veda etti.
24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası, A Milli Takım için iki maçta sona erdi.
D Grubu'nda önce Avustralya'ya ardından da Paraguay'a yenilen Ay-Yıldızlılar, iki maç sonunda gol bile atamadan turnuvaya veda etti.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda istediği sonuçları alamayan A Milli Takım, bunun faturasını FIFA dünya sıralamasında ödedi.
Futbolun en üst düzey organizasyonunda üst üste alınan mağlubiyetler, FIFA dünya sıralamasına da doğrudan yansıdı.
10 BASAMAK GERİ DÜŞTÜK
Ay-yıldızlılar böylece bir önceki sıralamaya göre 10 basamak birden düşerek son yılların en sert gerilemelerinden birini yaşadı.
DÜNYA KUPASI PERFORMANSI ETKİLİ OLDU
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda puan alamadan elenmesi sıralamadaki kaybın en önemli nedeni oldu.
Avustralya ve Paraguay karşısında alınan mağlubiyetler, Türkiye'nin puan hanesinde ciddi bir düşüşe neden olurken rakip ülkelerin başarılı sonuçları da gerilemenin boyutunu artırdı.
İşte Türkiye'nin güncel FIFA sıralamasındaki yeni konumu:
1. ARJANTİN - 1889.06
2. FRANSA - 1887.11
3. İSPANYA - 1856.03
4. İNGİLTERE - 1847.68
5. BREZİLYA - 1772.01
6. FAS - 1769.98
7. PORTEKİZ - 1755.09
8. HOLLANDA - 1749.20
9. ALMANYA - 1743.54
10. BELÇİKA - 1733.93
32. TÜRKİYE - 1550.13