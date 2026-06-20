Türkiye genelinde enerji bağımsızlığına yönelik petrol ve doğalgaz arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, bu alandaki son hamle Protech Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'den geldi. Şirket, petrol potansiyeliyle bilinen doğu illerimizden Batman'da arama faaliyetleri yürütmek için resmi makamlara başvurdu.
Hükümetin kapısını çaldılar: Orada petrol aramaya talibiz
Protech Enerji, Batman ili sınırları içerisindeki L46-c1 numaralı pafta da petrol aramak için hükümete başvuru yaptı.Gülsüm Hülya Sundu
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre; Protech Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A.Ş, Batman ili sınırları içerisindeki L46-c1 numaralı pafta da petrol aramak için başvuru yaptı. 12 Haziran 2026’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)’e başvuru yapıldı.
Şirketin 12 Haziran'da MAPEG'e sunduğu ruhsat dilekçesi, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili (14. madde, 1. fıkra) hükmü gereğince kamuoyunun bilgisine sunuldu.
Mevcut yönetmelik kapsamında ruhsat tahsis süreci ise belirlendi.
Duyurunun ardından, üçüncü şahısların veya kurumların konuyla ilgili görüş bildirme ya da itiraz etme hakkı bulunuyor.
Yasal askı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte MAPEG dosyayı ve olası itirazları kapsamlı bir şekilde inceleyecek.
Tüm bu değerlendirmelerin sonucunda, bölgede petrol arama izninin verilip verilmeyeceğine dair kesin karar açıklanacak.