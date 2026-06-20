Hükümetin kapısını çaldılar: Orada petrol aramaya talibiz

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre; Protech Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A.Ş, Batman ili sınırları içerisindeki L46-c1 numaralı pafta da petrol aramak için başvuru yaptı. 12 Haziran 2026’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)’e başvuru yapıldı.