Fazla prim ödemeyin: SGK uzmanı, az para ödeyip yüksek emeklilik maaşı almanın formülünü verdi

Borçlanma miktarının belirlenmesinde, borçlanmanın kazanç olarak mal edileceği geçmiş yıllardaki asgari ve azami kazanç oranları büyük önem taşıyor. 2026 yılında borçlanma talebinde bulunacaklar için bu oran 9 iken, geçmiş yıllarda çok daha düşüktü. Askerlik borçlanması günleri 1997 ve 1998 yıllarına mal edilecek bir sigortalı için tavan fiyattan ödeme yapmanın maaşı artırmayacağını belirten Nergis Şimşek, gerekçesini şöyle açıkladı: