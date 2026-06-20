Borsa İstanbul'da işlem gören Sabancı Holding’e bağlı Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS), Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan ve şirketin üretim faaliyetlerinde kullanılmayan iki adet arazisinin satış işlemlerini tamamladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sabancı Holding’den 800 milyonluk dev satış
Sabancı Holding'e bağlı Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan ve şirketin üretim faaliyetlerinde kullanılmayan iki adet arazisini 800 milyon TL'ye sattı.Gülsüm Hülya Sundu
Kordsa'nın 19 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği KAP bildirimine göre, tapu devri yapılan ve toplam satış bedeli 800 milyon TL olarak belirlendi.
Kocaeli ili, İzmit ilçesi, 765 ada, 205 parsel konumunda yer alan 65.151 m² büyüklüğündeki taşınmaz ve Kocaeli ili, İzmit ilçesi, 765 ada, 211 parsel konumunda yer alan 57.249 m² büyüklüğündeki taşınmaz satışa çıkarıldı.
Şirket yönetim kurulunun 4 Haziran 2026 tarihinde yaptığı toplantıda alınan karar doğrultusunda, operasyonel süreçlerde (üretim sahasında) kullanılmayan bu atıl varlıkların elden çıkarılmasına karar verilmişti.
Açıklamada, dev satışın şirket bilançosunu çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmak amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.
Kordsa yönetimi, satış sürecinin başlarında yaşanabilecek belirsizlikler ve şirketin ticari meşru çıkarlarının zarar görmemesi adına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatlarına dayanarak 4 Haziran'daki kararın kamuya açıklanmasını ertelemişti.
Satış sözleşmelerinin imzalanması ve taşınmazların resmi devrinin bugün itibarıyla gerçekleşmesiyle birlikte erteleme kararı kaldırılarak süreç yatırımcılarla şeffaf bir şekilde paylaşıldı.