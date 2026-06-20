2026 FIFA Dünya Kupası'na Paraguay mağlubiyetiyle veda eden A Milli Takım'da maç sonu teknik direktör Vincenzo Montella hayal kırıklığı yaratan turnuva başarısızlığını değerlendirdi.

MONTELLA: '50 YILDA BİR DENK GELİR AMA BİZE 2 MAÇ ÜST ÜSTE DENK GELDİ'

Montella maç sonu şunları söyledi:

"Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum.

35 yıldır futboldayım, normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize 2 maç üst üste denk geldi. İki maçta 65 şut var. topla oynamayı söylemiyorum bile. Kader bizden yana değildi.

"Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi, herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef..."