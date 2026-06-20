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2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda boy gösteren A Milli Futbol Takımımızın, D Grubu bünyesinde çıktığı ikinci müsabakada Paraguay karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle şampiyonaya veda etmesi ülkede geniş yankı uyandırdı. Dev turnuvayı yerinden takip etmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Türk futbolunun duayen teknik adamlarından Şenol Güneş, elenmeyle sonuçlanan bu kritik karşılaşmayı mercek altına aldı.

Açılış mücadelesinde Avustralya'ya boyun eğdikten sonra Paraguay engeline de takılarak kupanın dışına itilen Ay-Yıldızlı ekibin durumuna değinen deneyimli çalıştırıcı, müsabaka bitiminde çarpıcı tespitlerde bulundu.

TRT Spor mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, elenme sürecini ve sahadaki organizasyonu şu kelimelerle ele aldı:

"Her şey söylenebilir... Başlangıçta buraya gelirken umutlarımız çok fazlaydı, hedefimiz büyüktü. Kağıt üstünde çeyrek final yakalayabileceğimizi söyledik. Pozisyon ve oyun üstünlüğü var, iyi görünmemize rağmen sonuç alamadık. Oyuncu yetenekleri olarak da üstündük.

"KALİTE DÜŞÜKLÜĞÜ TURNUVADA KENDİNİ GÖSTERİYOR"

Futbolun skor odaklı bir oyun olduğunu dile getiren Güneş, başarısızlığın ardından analiz sürecinin ve radikal kararların gelmesi gerektiğini aktardı. Karşılaşmanın son anlarını bir teknik adam gözüyle saha kenarından gözlemlediğini belirten tecrübeli futbol adamı, oyuncuların çabasını ve temposunu takdir etse de sahadaki taktiksel dağınıklığa engel olunamadığını şu sözlerle ifade etti:

"Futbol sonuç oyunudur, sonuç alınamadığında analiz yapılır, karar verilir. Son 10 dakikayı kenardan hoca gözüyle izledim... Gayreti gördüm, daha tempoluyduk ama dağınıktık. Değişiklikler de yaptı, pozisyonlar geldi ama olmadı. Rakip ilk şut, ilk gol ile öne geçti. Zaten savunma yapmalarını bekliyorduk. İyi kapanıyorlar, hızlı geçişleri yapıyorlar. İlk golde rakibe uzak kaldık, şut hakkı verdik. Onlar da bize şut hakkı verdik ama hep rakibe çarptı. Yan yollara sapmayı da iyi yaptılar, zaman çaldılar. Bu doğal hakları... Bizim oyuncularımızın yetenekleri oranında sonucu getirecek şeyler yoktu. Kenarları zayıftı, zaman zaman iyi geldik ama golü bulamadık. 10 kişi olmalarına rağmen onlar çıkarken yine hata yaptık. Bu kalitede düşüklük olunca, Dünya Kupası'nda sırıtıyor."

MONTELLA'YA DESTEK: "SUÇLAMAK ÇÖZÜM DEĞİL"

Milli takımın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella’nın geleceği ve eleştirilen tercihleri hakkında da yapıcı bir tutum sergileyen Şenol Güneş, tüm sorumluluğun baş antrenörde olduğunu ve gerekli açıklamaları kendisinin yapacağını hatırlattı. Kadro kalitesi olarak rakipten geride olmadığımızı fakat sahaya bunu yansıtacak doğru futbolu koyamadığımızı belirten efsane hoca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vincenzo Montella en iyisini yapmaya çalışıyor, sorumlusu o ve cevapları verecektir. Biz onlardan eksik değiliz ama onlardan daha iyi olacak oyunu oynamadık. 11 farklı da olsa bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Hoca da dersini çalışacak,