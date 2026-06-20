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A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmesi, Türk futboluna yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi.

SELÇUK ŞİRİN: 'ÖNCE PERFORMANS SONRA ÖDÜL, ÖNCE BAŞARI SONRA ALKIŞ'

Milli takımın üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Selçuk Şirin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk futbol kültürünü eleştirdi.

Şirin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Futboldan anlamam ama insan davranışından anlarım. Voleybolcu kadınlara şampiyonluktan sonra esirgenen desteği, ortada hiçbir başarı yokken futbolculara verenler bu sonucu hazırladı. Devletin de, markaların da, halkın da buradan çıkaracağı ders açık: Önce performans, sonra ödül. Önce başarı, sonra alkış.

Davranışbilimin temel kuralı şudur: Ödüllenen davranış devam eder! Türkiye olarak futbolda yıllardır devletiyle, markasıyla, taraftarıyla vasatlığı ödüllendiriyoruz."