Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Haziran 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Haziran 2026)

Yatırım dünyasının güvenli limanı altın, haftanın son işlem gününün ardından hafta sonunun ilk saatlerinde de yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. Vatandaşlar “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. İşte güncel gram, çeyrek altın verileri...

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Haziran 2026) - Resim: 1

Altın fiyatları 20 Haziran 2026 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Haziran 2026) - Resim: 2

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Haziran 2026) - Resim: 3

İşte günün ilk saatlerinde güncel gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Haziran 2026) - Resim: 4

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın satış fiyatı: 6.204,69 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Haziran 2026) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.927,51 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Haziran 2026) - Resim: 6

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın satış fiyatı: 19.792,96 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Haziran 2026) - Resim: 7

TAM ALTIN /CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Tam altın satış fiyatı: 40.823,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.710,02 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Haziran 2026) - Resim: 8

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altın satış fiyatı: 4.155,55 dolar

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Haziran 2026) - Resim: 9

GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gremse altın satış fiyatı: 102.790,86 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (20 Haziran 2026) - Resim: 10

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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