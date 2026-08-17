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Kaynak: AA

Stadyum yetkililerinden alınan bilgilere göre, çağdaş mimarisi ve gelişmiş altyapısıyla öne çıkan tesis, ülkenin en büyük spor kompleksi olarak hizmet vermeye hazır duruma getirildi.

Bişkek’in güney kesiminde inşa edilen stadyumda uluslararası futbol karşılaşmalarının yanı sıra geniş katılımlı kültür organizasyonları ve resmi törenler de gerçekleştirilebilecek.

Geleneksel Kırgız keçe çadırlarının motiflerinden ilham alınarak projelendirilen dev tesisin çevresinde ise tamamlayıcı çalışmalar sürüyor.

Kompleks içerisinde geniş kapasiteli otoparkların yanı sıra sporcular için eğitim merkezleri, VIP salonları ve alışveriş alanları bulunuyor.

Dev spor tesisi, ilk kez 31 Ağustos Kırgızistan Bağımsızlık Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek 6. Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış töreninde ziyaretçilere açılacak.

Uluslararası standartlar gözetilerek yapılan stadyumun resmi açılış töreninin 5 Ekim’de gerçekleştirileceği bildirildi.