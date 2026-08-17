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Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe’nin yanı sıra Avrupa Ligi play-off aşamasında Ferencvaros ile mücadele edecek Trabzonspor ve Kauno Zalgiris ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş, Avrupa’daki ilk maçlarının ardından lig programında yer alan müsabakalarının ileri bir tarihe alınmasını isteyecek.

ERTELEME TALEBİ

Üç takımın başvurusu kapsamında Fenerbahçe’nin Konyaspor, Trabzonspor’un Başakşehir ve Beşiktaş’ın Alanyaspor ile oynayacağı 2. hafta müsabakalarının ertelenmesi gündeme gelecek.

Kulüplerin bu talebinde, Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil etmeleri ve kıta arenasındaki karşılaşmalarla lig maçları arasında kısa süre bulunması etkili olacak. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın başvurularının bugün TFF’ye iletilmesi bekleniyor.

GÖZLER FEDERASYONUN KARARINDA

Kulüplerin resmi başvurularının ardından karar için Türkiye Futbol Federasyonunun değerlendirmesi beklenecek. Fenerbahçe 18 Ağustos’ta, Trabzonspor ile Beşiktaş ise 20 Ağustos’ta Avrupa kupalarındaki play-off turu ilk maçlarında sahne alacak.

Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe-Konyaspor, Trabzonspor-Başakşehir ve Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmalarının oynanması planlanıyor. Erteleme taleplerinin kabul edilmesi durumunda müsabakaların yeni tarihlerini TFF belirleyecek.