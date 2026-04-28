YENİÇAĞ - 28 Nisan 2026 Salı gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜLİSTAN DOKU CİNAYETİNDE WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI, DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR

Gülistan Doku cinayetinde dosyaya kritik bir delil girdi. Umut Altaş'ın, babasıyla arasında geçen Whatsapp mesajları ortaya çıktı. Umut Altaş, babasına "Ötecem lan her şeyi" dedi, babası "Sen de bu işin içindesin değil mi?" diyerek yanıt verdi.

ADEM SOYTEKİN: BEN İTİRAFÇI DEĞİLİM, RÜŞVET VERMEDİM

İBB davasının kilit isimlerinden biri olarak görülen Adem Soytekin, davanın 28. gününde savunmasını verdi. Soytekin "itirafçı" olmadığını belirtti.

ERDOĞAN'IN SEÇİM PLANI ORTAYA ÇIKTI, KRİTİK DEM DETAYI

CHP lideri Özgür Özel'in 'ara seçim' çıkışıyla başlayan seçim tartışmalarına AK Parti kapıyı kapattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için erken seçim şartı bulunurken, iktidar tarihi kendisi belirleyecek.

MHP’Lİ BAŞKANIN BORÇ TEHDİT VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI: MAHKEME DİNLEMEM KAFANA SIKARIM

MHP Dalaman’da istifa eden İlçe Başkanı Fatih Avcı’nın, eski yönetim kurulu üyesi Semih Uslu’yu tehdit ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. 25 milyon liralık borç iddiasıyla başlayan kriz yargıya taşınırken, Avcı’nın alacağını talep eden Uslu’ya "Mahkeme tanımam kafana sıkarım" dediği görüldü.

1 DAKİKADA İKİ DEPREM YAŞANDI: ŞENER ÜŞÜMEZSOY'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Malatya'da art arda yaşanan depremler bölgede endişe oluşturdu. Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Battalgazi fay zonundaki hareketliliğini işaret ederek depremlerin nedenine ve olası etkilerine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

SICAK PARA UĞRUNA GELECEĞİMİZ YAKILIYOR: TÜRKİYE TOPRAKLARI SATILIYOR

İktidarın yabancı yatırımcıya 20 yıllık vergi muafiyeti getirdiği bir dönemde, Ordu’daki fındık üreticileri borçları nedeniyle topraklarını kaybediyor. Ünye’den Altınordu’ya kadar bölgenin "alın teri" olan bahçeler, icra daireleri tarafından satış listesine konuldu.

VATANDAŞ EN ÇOK NEYE YATIRIM YAPIYOR? LİSTE ŞAŞIRTTI

TCMB’nin Nisan 2026 Hanehalkı Beklenti Anketi’ne göre vatandaşın yüzde 82’si nakit varlığını altın veya gayrimenkule yatırmayı tercih ediyor. Alaattin Aktaş, “Ya yastık altı ya beton!” diyerek bu tercihin ekonomiye katkı sağlamadığını vurguluyor.

DEV MARKALARA STOK YASAĞI: TÜRKİYE'DEKİ RAFLARA NASIL YANSIYACAK?

Avrupa Birliği (AB), dünya üretim ve tüketim alışkanlıklarını değiştirecek tarihi bir karara imza attı. 19 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikle, dev moda markalarının satılmayan ürünlerini imhası resmen yasaklanıyor. Hamlenin Türkiye piyasasına doping etkisi yapması bekleniyor.

TAYLAND'DAN ABD'YE SAVAŞ SİTEMİ

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, ABD'ye sitem ederek savaş sürecinde yeterli ekonomik desteği görmediklerini söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ SON DURUM: "KRİTİK BİR HAREKETLİLİK..."

İran-ABD/İsrail Savaşı'ndaki kritik nokta olan Hürmüz Boğazı'ndaki son durum görüntülendi.

İRAN’IN TEKLİFİ ABD’DE KARŞILIK BULMADI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açma ve savaşı bitirme teklifini nükleer programa değinilmediği gerekçesiyle yetersiz bulduğu iddia edildi. ABD basınına göre, Beyaz Saray teklifin ulusal güvenlik ekibinde tartışıldığını ancak net bir değerlendirme yapılmadığını açıkladı.

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ ABD'Yİ HEDEF TAHTASINA KOYDU

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bir gün içinde iki kez Berlin ile Washington arasındaki gerilimi tırmandıracak sözlerle ABD’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

“MUTLAK BUTLAN” SARAYI İKİYE BÖLDÜ.. VE Y-FETÖ..

Yeni, sıcak kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız Cumartesi günü, ”Ankara kulislerine düşen son bomba: “Mutlak Butlan” dan önce “Nispi Butlan” mı?.. Saray ile CHP arasındaki trafik sıkıştı..” başlıklı yazımda, 6 Mayıs’ta Ankara’da görülmeye devam edilecek, CHP’nin “Mutlak Butlan” davası ile ilgili gelişmeleri aktarmıştım.

FENERBAHÇE SEÇİME GİDİYOR, SARAN ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe seçime gidiyor. Lig'de şampiyonluk yarışından kopan ve şansını zora sokan Fenerbahçe'de teknik ekiple yollar ayrılmıştı. Sadettin Saran Fenerbahçe'yi seçime götüreceğini açıkladı.

AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ FENERBAHÇE'DE BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Fenerbahçe’de seçim süreci yeniden hareketlendi. Sadettin Saran yönetiminin kongre kararı aldığı belirtilirken, Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın aday olmayacağı iddiası gündeme geldi.

Barikat önünde kızıyla kavuşan madenci

Günlerdir süren eylemler sırasında bir madencinin, barikat önünde küçük kızıyla kavuştuğu anlar duygusal görüntülere sahne oldu. Kızını kucağına aldığı o anlar çevredekiler tarafından kayda alınırken, video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Paylaşımlar, eylemlerin sert görüntüleri arasında “umut ve aile” vurgusuyla öne çıktı.



X’te “İstanbul Mavisi” akımı

X’te başlayan “İstanbul Mavisi” akımı, kullanıcıların şehrin gökyüzü, deniz ve silüetini mavi tonlarda paylaştığı görsellerle gündeme geldi. Özellikle gün batımı ve boğaz manzaralarıyla yapılan paylaşımlar kısa sürede yayılırken, akım İstanbul’un estetik yönünü öne çıkaran bir görsel trende dönüştü. 🌊

