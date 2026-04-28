Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası’nın her ay düzenlediği Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını değerlendirdiği köşe yazısında vatandaşın yatırım tercihlerinin değişmediğini belirtti.

Aktaş, TCMB’nin enflasyon ve dolar kuru beklentilerini sorduktan sonra vatandaşa yönelttiği soruyu şöyle aktardı:

“Kur ve enflasyon beklentileriniz ışığında, şu anda yatırım yapabileceğiniz nakit varlığınız olsa aşağıdakilerden hangisini yapardınız?”

Nisan ayındaki anket sonuçlarına göre vatandaşın tam yüzde 82’si “Altın ve ev-dükkan-arsa alırım” yanıtını verdi. Ocak ayında bu oran yüzde 84’tü.

Aktaş, “Altın alacağını söyleyenlerin oranı biraz düştü, gayrimenkul diyenlerin oranı ise bir miktar arttı. Ama yine ortada yüzde 82 gibi çok büyük bir oran var” diye yazdı.

Vadeli mevduat, borsa, döviz, yatırım fonu, araba veya beyaz eşya tercih edenlerin toplamı ise yalnızca yüzde 18’de kaldı.

“EKONOMİYE KATKISI OLMAYAN TASARRUF”

Alaattin Aktaş, bu tercihin ekonomiye yeterli katkı sağlamadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Tasarruf, ekonomiye katkıda bulunuyorsa önemlidir, değerlidir. Örneğin, tasarruf mevduat olur ki, finansal sistem için kaynak oluştursun.

Tasarruf borsaya girer ve şirketlere kaynak oluşturur ki yeni üretime katkıda bulunsun. Oysa Türk halkının tercihi ekonomiye katkı verecek bir tasarruf şekli değil, tam tersi.”Yazara göre en çok tercih edilen altın, “tam bir ölü yatırım” niteliğinde.

Çünkü Türkiye’de altın alımı daha fazla ithalat ve döviz harcaması anlamına geliyor. Gayrimenkul tercihi ise inşaat sektörünü ve bağlı sanayileri desteklediği için tamamen ölü yatırım sayılmıyor.

Aktaş, “Ya yastık altı ya beton!” başlığıyla özetlediği bu durumu şöyle yorumladı:

Vatandaşı bu tercihe yöneltenlerin de sorumluluğu olduğunu hatırlatarak, “Vatandaşı altını tercih etmek durumunda bırakanların hiç mi suçu yok” diye sordu.

“BİLGİ TEDAVİSİ” ETKİLİ OLMUYOR

Merkez Bankası’nın ankette vatandaşa enflasyon oranı hakkında bilgi vererek “bilgi tedavisi” uyguladığını belirten Aktaş, bu uygulamanın da istenen sonucu vermediğini ifade etti.

Hanehalkının bir yıl sonrasına ilişkin enflasyon tahmini nisanda yüzde 51,6’ya yükseldi. Aktaş, “Ocak ve şubatta yüzde 48,8 olan tahmin, martta 49,9’a, nisanda ise 51,6’ya çıktı. ‘Bilgi tedavisi’ etkili olmuyor!” dedi.

Piyasa katılımcıları ve reel sektörün tahminleri de yukarı yönlü revize edilirken, Aktaş resmi enflasyon hedefi olan yüzde 16’da ısrar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Alaattin Aktaş, yazısının sonunda Merkez Bankası’nın 14 Mayıs’ta açıklayacağı enflasyon raporunda 2026 hedefini revize edebileceğini öngördü.